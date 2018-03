Fiorentina-Inter Primavera: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Fiorentina-Inter Primavera, finale Torneo di Viareggio 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Fiorentina-Inter Primavera: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Fiorentina-Inter Primavera: formazioni ufficiali

Fiorentina-Inter Primavera: probabili formazioni e pre-partita

Si avvicina a grandi passi l’ultimo atto del Viareggio. Fiorentina e Inter hanno battuto rispettivamente Juventus e Parma e si sfideranno oggi nella finale che proclamerà il nuovo vincitore del torneo giovanile dopo il successo del Sassuolo nel 2017. I viola cercheranno il nono successo nella rassegna che li porterebbe in cima all’albo d’oro del Viareggio in compagnia di Juventus e Milan. L’Inter, dal canto suo, potrebbe conquistare l’ottavo Viareggio dopo l’ultimo nel 2015. I campioni d’Italia partono però sfavoriti, vista la grande quantità di assenze tra le fila nerazzurre a causa degli impegni nazionali.

QUI INTER – Stefano Vecchi dovrebbe cambiare una sola pedina rispetto alla semifinale vinta contro il Parma, riproponendo Brignoli al posto di Gavioli in mediana. Poi spazio a chi ha portato una squadra fortemente rimaneggiata all’ultimo atto. I nerazzurri sono privi infatti oltre che degli infortunati Emmers e Tintori anche di Dekic, Bettella, Colidio, Odgaard, Zaniolo e Rada.

QUI FIORENTINA – Emiliano Bigica conferma in toto la formazione che ha demolito la Juventus per 4-1 e che, fatta eccezione per il portiere, ha vinto precedentemente contro Empoli e Sassuolo. Infatti, dopo la presenza di Brancolini contro azzurri e neroverdi, tra i pali è rientrato Ghidotti. Unico ballottaggio possibile è quello tra Maganjic e Meli con il primo leggermente favorito. Ancora assenti i nazionali Cerofolini e Hristov.

PROBABILE FORMAZIONE INTER: (3-5-2): Pissardo; Zappa, Nolan, Rizzo; Valietti, Brignoli, Schirò, Danso, Sala; Rover, Adorante.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA: (4-2-3-1): Ghidotti; Mosti, Ceccacci, Pinto, Ranieri; Valencic, Diakhaté; Maganjic, Lakti, Sottil; Gori.

Fiorentina-Inter Primavera: i precedenti del match

Inter e Fiorentina si affronteranno mercoledì per l’undicesima volta al Torneo di Viareggio: bilancio favorevole per i nerazzurri, che si sono imposti per 6 volte contro le 3 affermazioni viola, mentre in un’occasione l’incontro terminò in pareggio, vinto poi ai rigori sempre dall’Inter. Le due squadre si incontreranno per la terza volta in finale dopo le edizioni del 1962 e del 2011, entrambe terminate con un successo interista. Finale numero 17 per la Fiorentina, che ha messo in bacheca 8 trofei (l’ultimo nel 1992), mentre l’Inter disputerà la sua decima finale (7 i trionfi nerazzurri).

Fiorentina-Inter Primavera: l’arbitro del match

Sarà Antonio Damato a dirigere la finalissima della 70ª Viareggio Cup di mercoledì 28 marzo allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani” di Viareggio tra Inter e Fiorentina (fischio d’inizio alle 15). L’arbitro classe 1972 della sezione di Barletta, internazionale dal 2010 al 2016, vanta quasi 200 direzioni in Serie A.

A completare la terna designata dalla C.A.N. A per Inter-Fiorentina ci saranno gli assistenti di linea Andrea Crispo di Genova e Giorgio Schenone di Genova

Fiorentina-Inter Primavera Streaming: dove vederla in tv

Fiorentina-Inter Primavera sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Rai Sport. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app RaiPlay.