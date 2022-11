Fiorentina, Italiano: «C’è soddisfazione per aver superato un periodo non bello»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine della vittoria contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN in merito alla vittoria contro la Salernitana.

PAROLE – «C’è tutta la soddisfazione per aver superato un periodo non bello, dove non mi piaceva vedere i ragazzi sempre a testa bassa e perdere alcune partite in un certo modo. Oggi invece volevano portare a casa la vittoria e l’hanno fatto. Ci tenevamo a tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Penso che sia stata una prestazione di grandissimo livello, creando tanto e concedendo poco».