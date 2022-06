La Fiorentina è pronta a piazzare il primo colpo del mercato estivo: Jovic in arrivo dal Real Madrid

La Fiorentina è pronta a chiudere per il primo colpo in entrata e farlo per il reparto offensivo. Quasi fatta per Jovic del Real Madrid.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il giocatore arriverà a Firenze in prestito secco e i Blancos pagheranno metà dell’ingaggio del giocatore.