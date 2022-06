Fiorentina, Mandragora prende tempo: arriva l’ultimatum di Pradè

Calciomercato Fiorentina: i viola vogliono Mandragora che però prende tempo e aspetta il Torino. Arriva l’ultimatum per il centrocampista

La Fiorentina ha ormai da giorni l’accordo con la Juventus per Rolando Mandragora, sulla base di 10 milioni di euro che andranno scalati dal monte crediti per le cessioni di Chiesa e Vlahovic. A bloccare la trattativa, però, è lo stesso calciatore che starebbe aspettando un rilancio del Torino alla Juventus per restare in granata.

E così, come riportato da Tuttosport, il d.s. viola Pradè avrebbe perso la pazienza e avrebbe dato un ultimatum a Mandragora. Una decisione per fine settimana, possibilmente entro venerdì. Dentro o fuori, la Fiorentina non vuole più aspettare.