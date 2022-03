Fiorentina Juve: Batistuta e un altro ospite d’eccezione al Franchi. Ecco chi c’è in tribuna per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

La Fiorentina ha un tifoso d’eccezione in più per la semifinale di Coppa Italia contro la Juve.

Gabriel Omar Batistuta, grande ex bomber della viola, è al Franchi per assistere al match e per fare il tifo per la viola. Con lui c’è pure il Ct dell’Italia Roberto Mancini. Due ospiti speciali, quindi, per un match che promette grande spettacolo per tanti motivi.