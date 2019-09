Fiorentina Juve: Bernardeschi e una pressione che non funziona

La Juve non è riuscita a pressare in avanti la Fiorentina. Bernardeschi si è schiacciato dietro

Bernardeschi non ha disputato una gara positiva in Fiorentina Juve. Tanti errori tecnici per il carrarino, che non ha sostituito Douglas Costa nel migliore dei modi. Inoltre, ha dovuto tenere una posizione arretrata in non possesso, visto che la Juve spesso si è schiacciata con un evidente e passivo 442.

Un esempio nella slide sopra: sui 3 difensori della Fiorentina ci sono solo Ronaldo e Higuain. Bernardeschi non partecipa alla pressione, ma resta bloccato per comporre il 442. Nessuno si alza su Badelj, con la Fiorentina che inizia l’azione con grande facilità. La Juve nel secondo tempo non è quasi mai riuscita a recuperare palla in avanti.