Fiorentina Kouame: pronto per il Milan, ma il futuro è un’incognita

Fiorentina, contro il Milan Kouame si candida ad una maglia da titolare, ma sul suo futuro in Viola non ci sono sicurezze

Dopo i giorni difficili della scomparsa di Joe Barone (oggi i funerali a New York), la Fiorentina torna a pensare al campo e alla sfida con il Milan, dove Italiano dovrebbe recuperare Kouame. L’attaccante ivoriano manca dalla sfida con il Torino del 29 dicembre 2023: poi la Coppa d’Africa e la malaria lo hanno tenuto lontano dai campi per tre mesi.

Intanto sul fronte societario, proseguono le trattative con l’agente del calciatore per il rinnovo, ma, come riportato da FirenzeViola, c’è ancora distanza tra le parti. Il contratto del calciatore scade a giugno 2025 e, in caso non si trovi un accordo, è possibile che la Fiorentina decida di metterlo sul mercato già quest’estate.