La trattativa fra Milan e Fiorentina per il passaggio in villa di Andrea Conti al momento si trova in una fase di stallo. I dettagli

Non si sblocca il passaggio di Andrea Conti alla Fiorentina. Lo segnala FirenzeViola evidenziando che l’incontro fra la dirigenza viola e l’agente del giocatore in programma oggi è stato recuperato.

Il terzino rossonero è reputato dalla Fiorentina come la prima opzione per sostituire Pol Lirola, ceduto ufficialmente al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto.