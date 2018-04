Fiorentina-Lazio succede tutto in 15 minuti: due rossi e vantaggio di Veretout – VIDEO

Partita pazza quella che si sta giocando all’Artemio Franchi tra Fiorentina e Lazio: espulsi Sportiello e Murgia, a seguire vantaggio di Veretout su punizione

Che Fiorentina e Lazio fosse una partita delicata per le ambizioni europee di entrambe le squadre si sapeva, ma nessuno avrebbe mai immaginato questi primi 15 minuti di partita.

Ricapitolando: al settimo minuto Sportiello decide di parare un tiro di Immobile al di fuori dell’area di rigore. Inevitabile il rosso estratto da Damato. Passano altri sette minuti e Murgia, che ha sostituito all’ultimo minuto Parolo, fa fallo da ultimo uomo su Chiesa lanciato a rete. Punizione dai 15 metri per la Fiorentina e rosso per il centrocampista biancoceleste.

Dalla stessa punizione nasce il vantaggio viola con una parabola perfetta di Veretout che non lascia scampo a Strakosha. Potrebbe essere la cronaca finale del match e invece sono i soli primi quindici minuti di una partita assolutamente incredibile.