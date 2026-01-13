Fiorentina Milan, Capello duro sui rossoneri: «Ho visto una squadra troppo lenta, anche nella trasmissione del pallone, senza idee e gioco»

Fiorentina Milan, Fabio Capello durissimo sui rossoneri: «Ho visto una squadra troppo lenta, senza idee e gioco»

L’ex tecnico rossonero Fabio Capello offre la sua consueta valutazione sul campionato su La Gazzetta dello Sport, senza risparmiare critiche al Milan. Ecco le sue parole.



IL MILAN A FIRENZE «La squadra vista contro la Fiorentina non mi è piaciuta per nulla. Il Milan ha giocato all’opposto di come ci hanno fatto vedere poi Inter e Napoli la sera. Semplice: i rossoneri camminavano, gli altri correvano. Ho visto un Milan troppo lento, anche nella trasmissione del pallone, senza idee e gioco. Tutto è stato troppo elementare, direi quasi scolastico. Così fai fatica a fare risultato».

GLI ERRORI DI PULISIC «Ha fatto tutto Pulisic, con la gentile collaborazione di Füllkrug. La coppia d’attacco ha creato dal nulla due-tre chance per fare gol, ma l’americano insolitamente le ha fallite tutte. Errori non da lui. Ma al di là degli episodi, il Milan non mi ha convinto nell’atteggiamento fin dall’inizio».

IL TURNOVER «Ok, forse Max avrà un pochino esagerato, ma è mancata soprattutto la cattiveria e la voglia di aggredire l’avversario. E in questi particolari il turnover c’entra poco. Se aspetti e rinculi sempre, restando passivo, prima o poi prendi gol».

L’ASSENZA DI MODRIC «Senza Modric cambia tutto: quando dico che il gioco è stato scolastico, non è un caso. Con i cambi di campo e la qualità nei passaggi di Modric, il Milan è tutta un’altra squadra. Tra Modric e chi lo sostituisce c’è ovviamente una differenza enorme. A Firenze i centrocampisti andavano all’indietro e si tornava spessissimo da Maignan in fase di possesso. Cosa vuol dire? Che intorno c’è poco movimento e chi ha la palla non trova mai l’intuizione giusta».

IL MILAN PUO’ VINCERE LO SCUDETTO «Se è quello di Firenze di sicuro no. Ma andrei anche oltre, il Milan era cresciuto parecchio nei primi mesi della stagione, mentre adesso mi pare abbia rallentato. La classifica dice che l’Inter è ad appena tre punti, ma da dietro stanno risalendo Juventus e Roma. In questo ha ragione Allegri: i rossoneri devono stare attenti al quarto posto, prima di pensare in grande».

NKUNKU É RINATO «Il movimento e il tiro secco sull’1-1 mi fanno dire di sì. Ha fatto una gran cosa, che forse un mese fa nemmeno avrebbe provato. Finalmente vediamo un attaccante vero, sbloccato psicologicamente».

INTER-NAPOLI «È stato un match divertente, con ritmi da Premier League. Sia la squadra di Chivu che quella di Conte hanno dimostrato di essere al vertice non per caso. Credo che in questo momento non ci sia nulla di meglio in Serie A di Inter-Napoli nella combinazione tra qualità e fisicità».

INTER E NAPOLI SONO SUPERIORI «Se guardiamo le partite dell’ultima domenica, non si può che rispondere sì. Il Milan ha un punto in più dei campioni d’Italia, ma come ho detto mi sembra stia rallentando molto. Se poi parliamo delle rose, credo che i nerazzurri abbiano qualcosa in più di tutti. Il Milan avrà un vantaggio, bisognerà vedere se sarà in ottica scudetto o quarto posto…».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

