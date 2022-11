Fiorentina, Milenkovic: «Due cose mi hanno convinto a restare»

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato della decisione di rimanere in viola con il rinnovo di contratto

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato in un’intervista a TLN TV.

LE PAROLE – «Le ambizioni del club e la permanenza in viola di mister Italiano sono state due cose fondamentali per convincermi. Il gioco del tecnico mi piace molto e amo la Fiorentina e Firenze. Ho imparato da tutti gli allenatori che ho avuto nella mia esperienza viola. L’idea di gioco di Italiano è moderna e consiste in molto pressing e possesso palla, tira fuori il meglio da ognuno di noi».