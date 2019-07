Fiorentina, Montella ottimista dopo la sconfitta rimediata con l’Arsenal in amichevole: «Buone indicazioni nonostante il 3-0»

Non ne fa un dramma, anzi. Montella commenta con ottimismo per quel che verrà quanto visto in campo nell’amichevole persa dalla Fiorentina per 3-0 contro l’Arsenal.

Al di là del punteggio, infatti, il tecnico viola ha visto spunti interessanti dai suoi giocatori e da quelli vuole ripartire: «Ho raccolto buone indicazioni da questo test, nonostante tutto».