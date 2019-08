Fiorentina Napoli, Montella: «Episodi? Certe cose non si capiscono»

Fiorentina Napoli, Montella commenta la sconfitta: «Non ce lo meritavamo. Gli episodi? Faccio fatica a capire la Var»

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole:

«Faccio i complimenti ai ragazzi e al pubblico presente oggi. Commisso ci sta dando tantissima energia e mi dispiace per il risultato. Il campo ha dimostrato che non lo meritassimo. Certe cose però non si riescono a capire in determinati episodi, credo nella buona fede degli arbitri, perché ti devi complicare la vita alla prima giornata? Da oggi non voglio più sentir parlare di Chiesa come simulatore. La Var? non ci ho ancora capito niente, faccio proprio fatica. La partita? Sono contento dei ragazzi, questa è la mia Fiorentina. Col tempo metteremo a posto quelle cose che ancora non funzionano».