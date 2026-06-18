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Fiorentina, Paratici costruisce il futuro: occhi sul talento argentino Giovanni Baroni
Fabio Paratici costruisce la nuova Fiorentina: occhi sul gioiello 2009 argentino Giovanni Baroni
Fiorentina news: il nuovo corso gigliato sta prendendo forma seguendo metodo e visione di Fabio Paratici, deciso a consolidare le certezze del gruppo e ad aggiungere profili di grande prospettiva utili anche in ottica player trading.
Il tema più caldo resta il futuro di Moise Kean, destinato a rimanere ma comunque valutabile in caso di offerte importanti. Nel frattempo, il dirigente viola ha riacceso i radar sul campionato argentino: secondo Sky Sport, nel mirino è finito un talento giovanissimo e molto promettente, Giovanni Baroni.
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Giovanni Baroni, il nuovo gioiello del Talleres: origini italiane e talento precoce
Giovanni Emir Baroni, classe 2009, è un trequartista atipico nato a Morteros, tra Córdoba e Santa Fe, sulle sponde della Laguna Mar Chiquita.
- Nipote d’arte: lo zio Leonardo José Baroni ha giocato tra Racing e Talleres prima di diventare allenatore.
- Origini italiane chiare, anche se al momento non possiede il doppio passaporto.
- Fisico già imponente: oltre 1,86 m, longilineo e con struttura da giocatore maturo.
- Paragonato a Nico Paz per stile e caratteristiche: qualità tecnica abbinata a forza e capacità di giocare tra le linee.
Clausola da 25 milioni, ma il prezzo può scendere
Nonostante la giovanissima età, Baroni ha già esordito in prima squadra: 15 presenze, 1 gol e 3 assist in stagione. Il suo contratto con il Talleres è blindato fino al 31 dicembre 2028, con una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.
Secondo Sky Sport, il club argentino sarebbe disposto a trattare intorno ai 15 milioni + bonus, cifra comunque importante per un 2009.
Concorrenza internazionale: Dortmund e Chelsea in prima fila
La Fiorentina dovrà vedersela con una concorrenza di altissimo livello:
- Borussia Dortmund
- Chelsea
Entrambi i club seguono Baroni da mesi e sono pronti a muoversi per portarlo in Europa.
Paratici e l’Argentina: una storia che si ripete
Per Paratici non sarebbe una novità: già ai tempi della Juventus fu lui a spingere per i colpi Soulé, Barrenechea e Bentancur dal Boca Juniors. La caccia al talento argentino continua, e Baroni potrebbe essere il prossimo nome sulla lista viola.