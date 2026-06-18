Fabio Paratici costruisce la nuova Fiorentina: occhi sul gioiello 2009 argentino Giovanni Baroni

Fiorentina news: il nuovo corso gigliato sta prendendo forma seguendo metodo e visione di Fabio Paratici, deciso a consolidare le certezze del gruppo e ad aggiungere profili di grande prospettiva utili anche in ottica player trading.

Il tema più caldo resta il futuro di Moise Kean, destinato a rimanere ma comunque valutabile in caso di offerte importanti. Nel frattempo, il dirigente viola ha riacceso i radar sul campionato argentino: secondo Sky Sport, nel mirino è finito un talento giovanissimo e molto promettente, Giovanni Baroni.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno



Giovanni Baroni, il nuovo gioiello del Talleres: origini italiane e talento precoce

Giovanni Emir Baroni, classe 2009, è un trequartista atipico nato a Morteros, tra Córdoba e Santa Fe, sulle sponde della Laguna Mar Chiquita.

Nipote d’arte: lo zio Leonardo José Baroni ha giocato tra Racing e Talleres prima di diventare allenatore.

ha giocato tra Racing e Talleres prima di diventare allenatore. Origini italiane chiare, anche se al momento non possiede il doppio passaporto .

. Fisico già imponente: oltre 1,86 m , longilineo e con struttura da giocatore maturo.

, longilineo e con struttura da giocatore maturo. Paragonato a Nico Paz per stile e caratteristiche: qualità tecnica abbinata a forza e capacità di giocare tra le linee.

Clausola da 25 milioni, ma il prezzo può scendere

Nonostante la giovanissima età, Baroni ha già esordito in prima squadra: 15 presenze, 1 gol e 3 assist in stagione. Il suo contratto con il Talleres è blindato fino al 31 dicembre 2028, con una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

Secondo Sky Sport, il club argentino sarebbe disposto a trattare intorno ai 15 milioni + bonus, cifra comunque importante per un 2009.

Concorrenza internazionale: Dortmund e Chelsea in prima fila

La Fiorentina dovrà vedersela con una concorrenza di altissimo livello:

Borussia Dortmund

Chelsea

Entrambi i club seguono Baroni da mesi e sono pronti a muoversi per portarlo in Europa.

Paratici e l’Argentina: una storia che si ripete

Per Paratici non sarebbe una novità: già ai tempi della Juventus fu lui a spingere per i colpi Soulé, Barrenechea e Bentancur dal Boca Juniors. La caccia al talento argentino continua, e Baroni potrebbe essere il prossimo nome sulla lista viola.



