Fiorentina, parla l’agente di Mandragora: «Non si può dire che c’è una strada che porta al rinnovo». Le dichiarazioni

Stefano Antonelli, procuratore sportivo con una lunga esperienza nel calcio italiano, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro del centrocampista Rolando Mandragora durante un’intervista concessa a Sky Sport. Le sue parole fanno luce sulla posizione del giocatore e sui possibili sviluppi legati al rinnovo contrattuale con la Fiorentina, squadra allenata da Raffaele Palladino, tecnico emergente con idee tattiche innovative.

Il profilo di Mandragora: talento e visione di gioco

Rolando Mandragora, 27 anni, è un centrocampista centrale dotato di ottima tecnica e visione di gioco, attualmente in forza alla Fiorentina. Dopo esperienze con Juventus, Udinese e Torino, Mandragora è diventato una pedina importante nello scacchiere viola grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di dettare i tempi della manovra. Il suo contratto è attualmente al centro di valutazioni strategiche da parte della dirigenza e dello staff tecnico.

Le parole dell’agente sul futuro del giocatore

Antonelli ha sottolineato l’interesse comune nel proseguire il rapporto con la Fiorentina, affermando che Mandragora si sente ben inserito nel contesto fiorentino, sia dal punto di vista professionale che umano.

Secondo quanto emerso, il rinnovo potrebbe consolidare il ruolo di Mandragora nel progetto tecnico di Pioli, che ha dimostrato di credere nei giocatori capaci di interpretare più ruoli in mezzo al campo. Tuttavia, la trattativa è ancora in fase embrionale e nulla è stato definito nei dettagli.

PAROLE – «Per ora ci sono stati cordialissimi incontri ma non c’è un accordo. Non si può dire che c’è una strada che porta al rinnovo. La Fiorentina però è una società meravigliosa e il rapporto con loro è meraviglioso. La cosa importante è sapere che Rolando ha la stima non solo di Firenze ma di altre squadre. Il Betis si è interessato. Al momento la Fiorentina non ha intenzione di parlare di nulla. La strada è stata aperta e adesso vedremo»