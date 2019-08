Fiorentina Pradè: «Quest’anno non abbiamo un obiettivo sportivo»

Pradè è categorico sugli obiettivi stagionali della Fiorentina. Ecco le sue parole alla presentazione di Milan Badelj

Cancellare l’ultima stagione e risalire la china. Questo in sintesi il pensiero di Pradè sugli obiettivi stagionali della Fiorentina. «Il nostro obiettivo sportivo? Per quest’anno non possiamo porci un traguardo, perché arriviamo da un sedicesimo posto e da una rivoluzione.

Vogliamo ripartire come nel 2012, da una squadra che gioca bene al calcio e ridà un’identità forte e vincente alla Fiorentina. Il presidente Rocco Commisso è molto competitivo e vuole alzare un trofeo in un tempo che non sia troppo lungo, questo è il nostro obiettivo a lungo termine».