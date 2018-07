La Fiorentina avrebbe deciso di mettere sul mercato anche Riccardo Saponara che non sembra più rientrare nei piani del tecnico Pioli.

La Fiorentina sta cercando di sfoltire la rosa e fa cassa attraverso le cessioni di alcune pedine che sembrano non rientrare nei piani del mister Stefano Pioli. Nei giorni scorsi si è parlato dell’interesse di alcuni club francesi per il centrocampista Valentin Eysseric che potrebbe lasciare presto Firenze, oggi arrivano nuove indiscrezioni su un possibile nuovo indiziato a partire. Il giocatore in questione è Riccardo Saponara che nella Fiorentina non ha trovato molto spazio (da gennaio 2017 solo 29 presenze e due reti). Il centrocampista, classe 1991, è stato pagato 9 milioni di euro dall’Empoli (un milione per il prestito e 8 per il riscatto) e la dirigenza Viola vorrebbe ricavarne dalla sua cessione almeno la cifra investita in passato. Sulle tracce di Saponara ci sono già tre squadre di Serie A che vorrebbero strapparlo alla Fiorentina: Parma, Udinese e Sampdoria.