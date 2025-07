Fiorentina su Sebastiano Esposito, Fazzini lo ‘chiama’: «Se ci sarà occasione di giocare di nuovo insieme sarà felicissimo»

Fiorentina su Sebastiano Esposito, Fazzini gli manda messaggi: «Se ci sarà occasione di giocare di nuovo insieme sarà felicissimo». Le parole

Il futuro di Sebastiano Esposito, attaccante italiano classe 2002 nato a Castellammare di Stabia, è al centro delle trattative di calciomercato dell’Inter. Cresciuto nel vivaio nerazzurro, il giovane centravanti ha recentemente fatto ritorno a Milano dopo una stagione in prestito all’Empoli. Nonostante la retrocessione del club toscano, il rendimento personale di Esposito è stato positivo: continuità, maturità e crescita tecnica sono stati elementi chiave del suo percorso in Serie A.

Tournee USA e ruolo marginale sotto la guida di Chivu

Durante la tournée estiva negli Stati Uniti, Esposito ha preso parte agli incontri dell’Inter guidata da Cristian Chivu, ex difensore romeno e attuale tecnico del club per il Mondiale per Club. Tuttavia, il giovane attaccante non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie offensive. Il suo impiego ridotto ha portato la dirigenza nerazzurra a valutare attentamente le offerte ricevute nelle ultime settimane.

Interesse in Serie A: Fiorentina in pole

Il nome di Esposito è finito sul taccuino di diverse squadre italiane in cerca di rinforzi offensivi. Tra queste spiccano Cagliari, Parma e soprattutto Fiorentina, che sembra in vantaggio nella corsa al giocatore. Decisiva potrebbe essere la presenza a Firenze di Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 e suo ex compagno all’Empoli. Fazzini, recentemente acquistato dalla Viola, ha manifestato entusiasmo all’idea di ritrovare Esposito, definendolo “un grande giocatore e un amico” in conferenza stampa.

Un’opzione estera: il Borussia Mönchengladbach osserva

Oltre ai club italiani, anche l’estero mostra interesse. Il Borussia Mönchengladbach, squadra della Bundesliga, ha inserito Esposito nella propria lista di osservati. Tuttavia, la pista tedesca appare meno calda rispetto ai contatti già avviati in Serie A.

In attesa di una decisione definitiva, l’Inter continua a monitorare la situazione per scegliere la destinazione più adatta allo sviluppo di Sebastiano Esposito. Con diverse opzioni sul tavolo, il talento campano potrebbe presto scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

SU SEBASTIANO ESPOSITO – «È un ragazzo bravissimo, ma non ci siamo sentiti per il mercato. Ognuno deve fare la sua scelta, poi se ci sarà occasione di giocare di nuovo insieme sarà felicissimo».