La Fiorentina, dopo gli ultimi rumors di mercato, ha programmato un incontro con l’entourage di Giovanni Simeone per discutere di un possibile rinnovo del contratto

La Fiorentina, dopo l’avvio spumeggiante di stagione, inaugurata con una schiacciante vittoria per 6-1 contro il Chievo, vuole confermarsi anche nelle prossime gare. Mentre la squadra è a lavoro per preparare al meglio il match contro l’Udinese valido per la terza giornata di campionato, la dirigenza riflette sul futuro di alcuni giocatori che possono fare la differenza. Tra questi c’è ovviamente Giovanni Simeone finito, secondo le ultime indiscrezioni, nel mirino dell’Atletico Madrid allenato dal padre Diego. Durante l’ultima sessione di calciomercato la società toscana ha rispedito al mittente le offerte da oltre 30 milioni di euro per il Cholito di alcuni club spagnoli e inglesi, tra cui anche il Tottenham.

L’interesse adesso dei Colchoneros che potrebbe essere favorito dall’influenza del padre del giocatore, ha spaventato i Viola, i quali stanno valutando un possibile rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022, con eventuale ritocco dell’ingaggio. Un incontro tra la dirigenza della Fiorentina e l’entourage del giocatore, secondo quanto riportato da Tuttosport, è in programma già nei prossimi giorni.