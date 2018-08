Fiorentina-Chievo, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Fiorentina-Chievo, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

E’ arrivato finalmente il momento anche per la Fiorentina di Stefano Pioli di iniziare questo nuovo campionato. Dopo il rinvio della gara della prima giornata con la Sampdoria, a causa dei tristi fatti di Genova ecco che ora i viola potranno esordire al Franchi, davanti al proprio pubblico. A contendere i tre punti ci sarà l’agguerrito Chievo di D’Anna, che dopo aver sfiorato l’impresa con la Juventus la settimana scorsa, proverà a portarsi a casa il bottino pieno da questa sfida.

Fiorentina-Chievo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Fiorentina-Chievo: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Fiorentina-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Per questo esordio ufficiale in campionato il tecnico Stefano Pioli sembra intenzionato a schierare la miglior Fiorentina possibile. Al netto delle assenze di Veretout, squalificato, e Thereaux, indisponibile, dovrebbe essere un 4-3-3 con il neo acquisto Lafont tra i pali. Davanti a lui agiranno Milenkovic e Biraghi sugli esterni e la coppia Pezzella-Victor Hugo nel centro. A centrocampo spazio per un altro nuovo innesto, Gerson, che verrà affiancato da Dabo e Benassi. Infine in attacco confermata la presenza dei due titolarissimi Chiesa e Simeone a cui si aggiungerà Eysseric sulla sinistra. Dall’altra parte il tecnico clivense D’Anna dovrà fronteggiare alcune assenze importanti. In porta non ce la fa Sorrentino che viene dunque sostituito dal giovane Seculin. Indisponibile anche Cesar al centro della difesa, e dunque rivedremo all’opera Bani e Rossettini. Davanti tutto confermato con il tridente Birsa-Stpeinski-Giaccherini che avrà il compito di insidiare la porta difesa da Alban Lafont.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo, Biraghi; Gerson, Dabo, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric. All. Pioli

CHIEVO (4-3-3): Seculin; Cacciatore, Bani, Rossettini, Yaroszynski; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Stepinski, Giaccherini. All. D’Anna

Fiorentina-Chievo: i precedenti del match

Fiorentina e Chievo questa sera si daranno battaglia alla ricerca dei primi punti in questo campionato. La storia recente sembra indicare i viola come potenziali favoriti, dal momento che hanno vinto 9 delle ultime 12 partite giocate in precedenza, pareggiandone 2 e perdendone solo 1. Inoltre la squadra di Pioli potrà contare sul fattore Franchi dove ha trionfato per ben 11 volte, mentre sono state solamente 3 le affermazioni dei veneti. Infine l’ultimo precedente, quello del 25 febbraio 2018 è terminato 1-0 grazie al gol vittoria di Cristiano Biraghi.

Fiorentina-Chievo: l’arbitro del match

Toccherà a Gianluca Abisso, trentaduenne fischietto della sezione di Palermo dirigere la gara che segnerà l’esordio della squadra di Pioli in questa Serie A 2018/2019. Di fronte ci sarà il Chievo di Danna. Due squadre che dovrebbero essere ben note ad Abisso, che il 25 febbraio scorso diresse proprio la stessa partita, valevole per la stagione 2017/2018. Ad aiutarlo nel compito ci saranno gli assistenti Meli e Mondin e il quarto uomo Aureliano. Al Var invece è stato selezionato Ghersini.

Fiorentina-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Fiorentina-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.