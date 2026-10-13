Fiorentina, sospiro di sollievo per Mastantuono: operazione ok

L’esterno argentino della Fiorentina si sottopone a un piccolo intervento per una frattura al quarto metacarpo, ma già mercoledì tornerà ad allenarsi con il gruppo

Paura, ma solo per poche ore, in casa Fiorentina. Franco Mastantuono, trequartista argentino classe 2007 di proprietà del Real Madrid e arrivato in prestito a Firenze, è stato operato alla mano sinistra nel pomeriggio di martedì 13 ottobre. Il club viola ha comunicato la notizia con una nota sui propri canali ufficiali, rassicurando subito tifosi e staff tecnico: il giocatore non salterà nessuna partita.

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Cosa è successo

L’intervento, di tipo ambulatoriale, è servito per ridurre e stabilizzare la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, rimediata in seguito a un trauma contusivo durante la sfida di campionato Genoa-Fiorentina, persa dai viola per 2-1. Lo stesso Mastantuono era rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Un problema fisico emerso nelle ore successive alla gara e risolto rapidamente grazie all’operazione.

Il comunicato del club

Secondo la nota ufficiale, dal 14 ottobre il giocatore potrà riprendere regolarmente l’attività con i compagni e, come specificato dal club, resterà “a completa disposizione” per il prossimo impegno di campionato. Una notizia accolta con sollievo in casa viola, anche perché la comunicazione è arrivata un po’ a sorpresa, con un report medico dedicato proprio a un giovane considerato oggi tra i protagonisti della squadra.

“ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Franco Mastantuono è stato sottoposto ad intervento ambulatoriale di riduzione e sintesi di frattura del IV metacarpo della mano sinistra occorsa a seguito di un trauma contusivo durante la gara di campionato Genoa-Fiorentina. Da domani il calciatore riprenderà la regolare attività con il gruppo e sarà a completa disposizione per il prossimo impegno di campionato“.

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Verso la sfida con il Como

Mastantuono sarà quindi a disposizione dell’allenatore Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, per la gara contro il Como, in programma domenica 18 ottobre alle 15 allo stadio Franchi. L’argentino sarà uno degli elementi più attesi nella sfida contro la squadra di Cesc Fabregas, in una partita che la Fiorentina affronta con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo il ko di Marassi.



