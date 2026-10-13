Lecce, tegola Ilic dopo il Bologna: c’è lesione! L’esito degli esami

Il centrocampista giallorosso si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato nell’ultima gara: tempi di recupero ancora da valutare
Brutte notizie in casa Lecce per le condizioni di Ivan Ilic. Il centrocampista giallorosso, uscito acciaccato dalla sfida contro il Bologna, si è sottoposto agli accertamenti medici necessari per chiarire l’entità dell’infortunio accusato durante il match.
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Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del retto femorale della coscia sinistra. Uno stop importante per l’ex Torino, che ora dovrà attendere ulteriori valutazioni da parte dello staff medico del club salentino per conoscere con precisione i tempi di recupero. Al momento, infatti, non è ancora stata definita una data per il possibile rientro in campo.
Lecce, il comunicato ufficiale sull’infortunio di Ilic
A fare chiarezza sulle condizioni del centrocampista è stato lo stesso Lecce, attraverso una nota ufficiale pubblicata dopo la risonanza magnetica.
IL COMUNICATO DEL LECCE – «L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ivan Ilić si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra».
Ilic, tempi di recupero ancora da stabilire
Per Ivan Ilic inizierà ora il percorso di recupero, con il Lecce che monitorerà l’evoluzione dell’infortunio nei prossimi giorni. La sua assenza rappresenta una tegola per il centrocampo giallorosso, in una fase delicata della stagione.