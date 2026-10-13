Frosinone, blindato Oyono: il terzino firma fino al 2029

Frosinone, mossa decisiva per il futuro: adesso è ufficiale il rinnovo di Anthony Oyono fino al 2029

Il Frosinone prosegue con decisione la propria politica di programmazione a lungo termine, confermandosi attivo sul fronte dei rinnovi contrattuali per blindare le colonne portanti della rosa. Dopo aver ufficializzato i prolungamenti del promettente portiere Lorenzo Palmisani, del solido difensore centrale Gabriele Bracaglia e dell’estroso attaccante esterno Fares Ghedjemis, la società ciociara ha piazzato un altro colpo strategico garantendosi le prestazioni del terzino destro gabonese Anthony Oyono.

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Blindato fino al 2029: pilastro della corsia destra

Il cursore di fascia classe 2001, in possesso anche del passaporto francese, ha sottoscritto un nuovo accordo che lo legherà ai colori giallazzurri fino al 30 giugno 2029. Oyono si è affermato come un profilo fondamentale nell’assetto tattico della squadra grazie alla sua straripante straripanza fisica, abbinata a una spiccata propensione per la spinta offensiva lungo la corsia di destra. La sua permanenza conferma la volontà del club di dare stabilità alla rosa, puntando su elementi giovani e già ampiamente collaudati ad alti livelli.

Curiosa anche la traiettoria di famiglia: mentre Anthony continua a recitare un ruolo di primo piano nel massimo campionato con il Frosinone, il suo fratello gemello Jeremy Oyono, anch’egli terzino, sta proseguendo il proprio percorso di crescita maturando esperienza in prestito tra le fila dello Spezia nel campionato di Serie C.

Il comunicato ufficiale del club giallazzurro

Di seguito la nota diffusa dalla società laziale per annunciare l’avvenuta firma sul prolungamento:

“Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Anthony Oyono.

Il difensore classe 2001 ha rinnovato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2029. Prosegue dunque il legame tra il Frosinone Calcio e Oyono che ha contributo la scorsa stagione alla promozione in Serie A, mettendo al servizio 1 goal e 4 assist.“