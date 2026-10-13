Kovac-Borussia Dortmund, avanti insieme: rinnovo fino al 2029 e fiducia totale del BVB. Il comunicato

Il tecnico croato prolunga il contratto con il club giallonero dopo il percorso di crescita iniziato nel 2025: restano anche Robert Kovac e Filip Tapalovic

Niko Kovac e il Borussia Dortmund proseguono insieme. Il club tedesco ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto del tecnico croato, che ha firmato un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2029. Una scelta di continuità da parte del BVB, convinto dal lavoro svolto dall’allenatore da quando ha assunto la guida della squadra nella primavera del 2025.

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Con Kovac resteranno al Borussia Dortmund anche i due assistenti, Robert Kovac e Filip Tapalovic, confermando così l’intero staff tecnico. Il rinnovo arriva dopo una crescita costante della squadra, passata da una situazione complicata al ritorno in Champions League e poi al secondo posto in Bundesliga.

Borussia Dortmund, il comunicato sul rinnovo di Kovac

Nel comunicato ufficiale, il Borussia Dortmund ha spiegato: «Il Borussia Dortmund e l’allenatore Niko Kovac proseguono la loro proficua collaborazione. Il 54enne ha firmato oggi, martedì, un nuovo contratto con gli otto volte campioni di Germania, valido fino al 30 giugno 2029. Insieme a lui, rimarranno al BVB anche i due assistenti allenatori, Robert Kovac (52) e Filip Tapalovic (49)».

Il direttore sportivo Lars Ricken ha sottolineato il valore della scelta: «Con Niko Kovac abbiamo intrapreso un percorso molto positivo da quando ha assunto l’incarico poco più di un anno e mezzo fa. Ha costantemente contribuito alla crescita della squadra ed è molto stimato all’interno del nostro club. Il rinnovo del contratto di Niko è anche un chiaro segno di continuità e stabilità per il Borussia Dortmund. E Niko sa cosa ha a disposizione al Borussia Dortmund. Per questo motivo abbiamo concordato rapidamente di proseguire su questa strada insieme».

Kovac, numeri da record sulla panchina del BVB

Carsten Cramer, amministratore delegato, ha aggiunto: «Niko Kovac si identifica fortemente con il BVB, e non è l’unico motivo per cui è la persona giusta per il nostro club. L’unità tra Niko, il suo staff tecnico e la nostra dirigenza sportiva è incredibilmente positiva. Di conseguenza, siamo riusciti a concordare rapidamente e in modo amichevole la prosecuzione della nostra collaborazione».

I numeri confermano l’impatto del tecnico: in 53 partite di Bundesliga, Kovac ha raccolto 114 punti, con una media di 2,15 punti a gara, la più alta tra gli allenatori del Borussia Dortmund.

Kovac guarda al futuro del Borussia Dortmund

Lo stesso allenatore ha indicato la strada: «Insieme, abbiamo tracciato una chiara rotta di sviluppo e gettato importanti basi per il futuro. Vogliamo costruire su queste basi. Abbiamo una visione precisa di come giochiamo a calcio, di come ci comportiamo come squadra e di cosa serve per raggiungere i nostri obiettivi. La chiave è non adagiarci sugli allori, ma lavorare ogni giorno per migliorare. Vediamo un grande potenziale e siamo convinti che, insieme, con piena convinzione e grande determinazione, possiamo ancora ottenere grandi risultati».

Il Borussia Dortmund sceglie quindi stabilità, continuità e programmazione, affidando ancora a Kovac il progetto tecnico del futuro.