Gasperini: «Koulierakis recuperato, Cristante no. Endrick..»

Atmosfera delle grandi occasioni allo Stadio Olimpico di Roma per il ritorno della Champions League: i giallorossi ospitano il Real Madrid di José Mourinho. A presentare i temi tattici e le insidie della sfida ci ha pensato il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, intervenuto direttamente dal Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria durante la conferenza stampa di presentazione.

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PAROLE SUL REAL – «Non lo so, verifichiamo domani. Per noi è un buon momento, abbiamo voglia di misurarci con una big d’Europa anche se ha bisogno di un po’ di rodaggio. Rimane una squadra che ha battuto l’Inter e una gara di grande prestigio che vale per la classifica»

GAP CON LE BIG – «È un po’ difficile avere come metro di paragone il Real Madrid, per quello che rappresenta nel mondo: è la società più titolata, quella che ha più tifosi sul pianeta. Non è questo, quindi, il metro di paragone che dobbiamo prendere, ma quello che succede sul campo, sì. Dobbiamo misurarci con loro per quella che sarà la partita. Ultimamente abbiamo giocato contro Inter e Como, che sono tra le migliori squadre in Italia, e adesso affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa. Il nostro obiettivo è misurarci con loro e capire quanto possiamo essere competitivi»

MOURINHO – «È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c’è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita tutto il riconoscimento che gli tributerà la gente. Sono cose che ognuno sente e che non si possono fermare. Sono anche convinto che, quando inizierà la partita, si lasceranno da parte tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente per la propria squadra»

PARAGONE CON LA SUA ROMA – «Sono squadre diverse: quella era una Roma in cui c’era una nuova proprietà con grande presenza e dispendio. Questa è una squadra in crescita e molto tosta. Siamo una squadra convinta, che è riuscita ad andare in Champions. Ciò ha dato risorse importanti»

CHIEDERA’ ENDRICK A MOU? – «Non credo, ora il mercato non ci interessa. Domani vivremo la gara come un evento che manca da tempo»

DIFESA – «Ci ha portati al terzo posto l’anno scorso. Le nostre caratteristiche non le snatureremo, ma conosciamo il valore del Real Madrid. Loro sono una squadra che quando pensi di poterli mettere in difficoltà, ti fanno gol. Questo fa parte delle grandi squadre. Avremo attenzioni in più, ma senza snaturarci. Futuro? Il mio obiettivo e la mia speranza è fare di più. Siamo partiti da un anno, ma l’Atalanta partiva da più in basso. Abbiamo vinto l’Europa League, che è comunque molto tosta. Mi sembra sia difficile per tutte le italiane. Ora non si possono fare proclami. Abbiamo bisogno di far crescere il nostro orticello, poi il percorso è ancora lungo»

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VS MOURINHO – «Dipende. La sua Inter era una corazzata, mentre la Roma con lui è cresciuta. Parla la sua carriera per lui: prenderei l’empatia che ha per farsi comprare giocatori straordinari dai propri club facendogli spendere grandi cifre (ride, ndr)”»

SINGOLI – «Koulierakis è recuperato, Cristante ancora ha bisogno di tempo. Ora ci alleniamo: non ci sono acciacchi particolari, ma a Como è stata una gara dispendiosa. Abbiamo un buon morale per affrontare questo tipo di partite»

REAL MADRID – «Vedremo in Champions League. Quando hai tanti fenomeni, magari perdi un po’ sulla compattezza di squadra: si devono ancora formare. La Champions gli sarà utile per misurarsi con corazzate che appaiono più squadre del Real Madrid, ma minore qualità».