 Abate: «Ci sono cose da sistemare ma la vittoria era importante»
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Abate nel post partita: «Ci sono ancora cose da sistemare ma la vittoria era molto più importante». Le dichiarazioni

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Published 4 minuti fa il 12 Ottobre 2026
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Abate Torino Carrarese per calcio (1)

Torino, parla il tecnico Ignazio Abate nel post gara: «Ci sono ancora cose da sistemare ma la vittoria era molto più importante». Le parole

Davanti al proprio pubblico il Torino coglie finalmente la prima vittoria casalinga della stagione, superando 2-1 l’Udinese con le reti di Bragança e Kulenovic. Un successo importante, che interrompe l’astinenza all’Olimpico Grande Torino e restituisce fiducia a un gruppo reduce da un avvio complicato.

Nel dopopartita Ignazio Abate, allenatore dei granata, ha parlato ai microfoni di DAZN per una prima analisi a caldo della gara, soffermandosi sull’andamento della partita e sul valore dei tre punti.

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PAROLE – «Kulenovic mossa azzeccata? C’è il merito dei ragazzi, volevamo portarla a casa in tutti i modi. Abbiamo avuto il merito di rimanere in gara e fare un ottimo secondo tempo»

ATTACCANTI – «Nel primo tempo erano un po’ i solati ed eravamo lenti e scolastici nelle giocate. Ma tutta la squadra era un po’ contratta, sentivamo la partita. Nel secondo tempo siamo partiti più sciolti»

ORISTANIO – «Ha fatto tre settimane di alto livello, si meritava questa opportunità. Poi devo fare i complimenti anche a chi è subentrato, che ha dato una bella marcia»

VITTORIA – «Il 3-5-2? Le due punte perchè credo che siano i giocatori a fare il modulo, devo trovare il modulo di farli coesistere, ho cinque attaccanti e otto centrocampisti. Arriviamo da partite sterili, volevo portare più gente oltre, migliorare l’attacco nello spazio. Ci sono ancora cose da sistemare ma la vittoria era molto più importante».

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