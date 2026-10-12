Real Madrid, Courtois verso il rinnovo: intesa fino al 2028

Real Madrid, pronto il rinnovo per Thibaut Courtois: i Blancos adesso vogliono blindare il portiere belga fino al 2028

Il Real Madrid è pronto a proseguire il proprio rapporto con Thibaut Courtois, portiere della nazionale belga e uno dei simboli più importanti del ciclo vincente degli ultimi anni. La società spagnola avrebbe infatti raggiunto un’intesa di massima per il prolungamento del contratto dell’estremo difensore, attualmente legato ai Blancos fino al 2027. Lo riferisce MARCA.

L’obiettivo del club è estendere l’accordo fino al 30 giugno 2028, consentendo così a Courtois di continuare a difendere la porta del Santiago Bernabéu anche nelle prossime stagioni. La fumata bianca sarebbe ormai vicina e l’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Real Madrid-Courtois, accordo vicino per il rinnovo

La trattativa si è sviluppata rapidamente grazie alla comune volontà di proseguire insieme. Da una parte il Real Madrid considera il portiere belga una figura centrale del progetto tecnico, dall’altra Courtois non ha mai nascosto il desiderio di continuare la propria avventura nella capitale spagnola.

La decisione conferma anche la fiducia totale della società nei confronti di un giocatore che, nonostante l’età, continua a garantire prestazioni di altissimo livello sia in Liga sia nelle competizioni europee.

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Una scelta che rompe una consuetudine del club

Tradizionalmente il Real Madrid preferisce gestire i rinnovi dei calciatori più esperti stagione dopo stagione, soprattutto quando superano la soglia dei trent’anni. Nel caso di Courtois, che ha già raggiunto i 34 anni, la dirigenza ha scelto però una strada diversa.

La valutazione tecnica sul portiere è stata considerata sufficientemente chiara da spingere il club ad anticipare i tempi e definire il futuro del giocatore senza attendere la conclusione della stagione. Un segnale importante che testimonia il peso specifico del belga all’interno dello spogliatoio e del progetto sportivo.

Numeri e trofei di una leggenda del Real Madrid

Arrivato dal Chelsea nell’estate del 2018, Courtois è diventato negli anni uno dei protagonisti assoluti della squadra madrilena. Le sue parate decisive hanno contribuito alla conquista di numerosi trofei nazionali e internazionali, consolidandone lo status di leader tecnico.

In particolare, il portiere belga è stato spesso determinante nelle notti europee, risultando decisivo nelle campagne che hanno portato il Real Madrid a conquistare importanti successi continentali.

Il futuro dei portieri passa ancora da Courtois

La permanenza del portiere influenza inevitabilmente anche la programmazione del Real Madrid per gli anni a venire. Con Courtois confermato come titolare indiscusso, il club potrà continuare a lavorare con calma sullo sviluppo dei giovani estremi difensori provenienti dal settore giovanile.

L’idea della dirigenza è chiara: affidare ancora la porta della prima squadra a uno dei migliori portieri del panorama internazionale e costruire gradualmente le alternative per il futuro.

Se l’accordo verrà formalizzato, Courtois raggiungerà il traguardo di dieci stagioni con la maglia del Real Madrid, confermandosi uno dei punti di riferimento più longevi e prestigiosi dell’epoca moderna dei Blancos.