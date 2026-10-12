JJ Gabriel, il Real Madrid accelera per il talento del Manchester United: chi è il “Kid Messi” che ha stregato anche il Barcellona – Calcio News 24

Il classe 2010 dei Red Devils ha chiesto di lasciare l’Inghilterra e ora il club spagnolo prova l’affondo: profilo, carriera, numeri e caratteristiche del giovane attaccante

JJ Gabriel è uno dei nomi più caldi del mercato giovanile internazionale. Il talento classe 2010 del Manchester United è finito al centro di una vera telenovela dopo la decisione, comunicata attraverso il proprio entourage, di voler lasciare i Red Devils per proseguire altrove il suo percorso di crescita. Una scelta che ha immediatamente acceso l’interesse dei principali top club europei, con Barcellona e soprattutto Real Madrid pronti a muoversi per provare ad anticipare la concorrenza.

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Secondo quanto riferito da AS, il club spagnolo ritiene di essere in vantaggio nella corsa al giovane attaccante. Da Valdebebas, i Blancos avrebbero già contattato il Manchester United per conoscere nei dettagli la situazione contrattuale del ragazzo e capire i margini di un’operazione complessa, anche per via delle regole internazionali sui trasferimenti dei calciatori minorenni.

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JJ Gabriel, il primo passo del Real Madrid

Il Real Madrid ha informato il club inglese della propria disponibilità a negoziare un pagamento per l’acquisizione del cartellino di JJ Gabriel. Non solo: secondo la ricostruzione proveniente dalla Spagna, sarebbe già stata presentata una prima proposta anche al calciatore e al suo entourage.

Il club iberico, però, si è imposto un limite economico preciso. La dirigenza madridista ritiene di aver fatto il massimo per un calciatore di 16 anni e ora attende una risposta in tempi rapidi. Il ragazzo, da parte sua, avrebbe chiesto un ingaggio vicino al milione di euro per firmare e iniziare una nuova avventura lontano dall’Inghilterra.

Manchester United, la posizione dei Red Devils

Il Manchester United è consapevole del potenziale del suo giovane talento e avrebbe provato fino all’ultimo a convincerlo a restare. La volontà del club inglese sarebbe quella di evitare soprattutto un trasferimento interno in Premier League, scenario considerato più delicato dal punto di vista sportivo.

La sensazione, però, è che il futuro di JJ Gabriel possa essere lontano dalla Gran Bretagna. La Spagna, e in particolare il Real Madrid, appare oggi la destinazione più concreta, anche se la decisione finale spetterà al giocatore e a chi ne cura gli interessi.

Chi è JJ Gabriel: carriera e primi traguardi

Nato il 6 ottobre 2010, JJ Gabriel è un attaccante cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, dove è stato indicato tra i prospetti più brillanti dell’intera academy. Il suo nome ha iniziato a circolare molto presto anche fuori dall’Inghilterra, accompagnato dal soprannome mediatico di “Kid Messi”, etichetta inevitabilmente pesante ma utile a raccontare l’impatto avuto nelle categorie giovanili.

Gabriel si è messo in mostra con l’Under 18 dei Red Devils, giocando sotto età e attirando l’attenzione per continuità realizzativa, personalità e capacità di incidere anche contro avversari fisicamente più maturi. Tra i traguardi più significativi ci sono le prestazioni ad alto livello nel vivaio dello United e numeri importanti sotto porta, che hanno contribuito a far crescere l’interesse internazionale attorno al suo profilo.

JJ Gabriel, qualità tecniche e caratteristiche fisiche

Dal punto di vista tecnico, JJ Gabriel è un attaccante moderno. Può agire da punta, da esterno offensivo o in posizione più centrale da trequartista, grazie a una notevole libertà di movimento negli ultimi metri. Le sue qualità principali sono la rapidità nello stretto, il dribbling, la capacità di cambiare direzione in poco spazio e una buona freddezza davanti alla porta.

Fisicamente è ancora in piena fase di sviluppo, ma ha già mostrato equilibrio, coordinazione e personalità. Il suo profilo resta quello di un talento precoce, tecnico e creativo, chiamato ora alla scelta più importante: continuare il percorso al Manchester United o anticipare il salto in una big come il Real Madrid.