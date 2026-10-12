Cagliari-Juventus, scintille Spalletti-Pisacane: rosso per entrambi dopo il triplice fischio. La ricostruzione su cosa si sono detti, e non solo

Finale ad alta tensione all’Unipol Domus dopo l’1-1 tra Cagliari e Juventus: confronto acceso tra i due tecnici, labiali analizzati da DAZN e prossima giornata da squalificati

Finale nervoso all’Unipol Domus dopo il pareggio per 1-1 tra Cagliari e Juventus. La sfida della sesta giornata di Serie A, decisa dai gol di Daniel Maldini e Kolo Muani, ha lasciato spazio nel post partita a un acceso confronto tra Luciano Spalletti e Fabio Pisacane, entrambi espulsi dall’arbitro Marcenaro dopo il triplice fischio.

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La tensione, secondo quanto mostrato e ricostruito da DAZN, era già emersa nel corso della partita. Alla fine del primo tempo, Spalletti avrebbe cercato il difensore rossoblù Yerry Mina, ritenendo troppo ruvida la sua interpretazione della gara. Il tecnico bianconero ha poi proseguito nella ripresa con richiami ad alta voce verso la propria squadra, in particolare nei confronti di Andrea Cambiaso, subentrato nel secondo tempo.

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Cagliari-Juventus, il confronto tra Spalletti e Pisacane

Il momento più acceso è arrivato al termine della gara, durante la consueta stretta di mano tra allenatori. Invece del saluto di rito, tra Spalletti e Pisacane è nato un confronto verbale subito sedato dagli staff tecnici e dai componenti delle rispettive panchine. Marcenaro, a pochi metri dall’episodio, ha poi estratto il cartellino rosso per entrambi.

Secondo la ricostruzione di DAZN, il tecnico della Juventus avrebbe detto: «Bravi anche a perdere tempo». La risposta di Pisacane sarebbe stata: «Quale tempo?», ripetuta più volte. Nel momento di maggiore tensione, sempre secondo l’analisi dei labiali, Spalletti avrebbe poi pronunciato: «Ti do uno schiaffo».

Le spiegazioni di Spalletti e Pisacane

Nel post partita, Spalletti ha ridimensionato l’accaduto ai microfoni di DAZN: «Che è successo? Gli ho detto che son bravi, giocano bene e che sanno anche perdere tempo. E lui mi ha detto ‘che vuol dire che perdiamo tempo, quale tempo?’. Poi ci hanno portati via, ma tutto normale».

Più piccata la replica di Pisacane: «Poteva finire con un abbraccio, dispiace: Spalletti ha dato la sensazione di essere preoccupato sin dalla conferenza della vigilia e questo ci rende giustizia. Noi siamo passati in vantaggio con Maldini, ma il pareggio è il risultato più giusto».

Ora entrambi attendono le decisioni del giudice sportivo: Spalletti salterà la prossima sfida della Juventus contro la Lazio, mentre Pisacane non sarà in panchina per la gara del Cagliari contro il Monza.