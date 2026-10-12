Nesta Elphege è stato operato per appendicite acuta: il comunicato ufficiale del Parma e le condizioni del calciatore gialloblù

Nesta Elphege si è sottoposto ad intervento per appendicite acuta: il comunicato ufficiale del Parma con le condizioni del suo giocatore

Piove sul bagnato in casa Parma. Dopo la battuta d’arresto incassata a San Siro contro l’Inter nel match terminato 3-0 all’esordio di Alberto Gilardino sulla panchina crociata, la formazione emiliana deve fare i conti con un improvviso problema nell’organico. Il tecnico gialloblù perde infatti per stop forzato Nesta Elphege, schierato titolare nella sfida di campionato disputata sabato. L’attaccante è stato ricoverato nella giornata di domenica presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per essere sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza a causa di un’appendicite acuta.

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Il comunicato ufficiale del Parma Calcio

A fare chiarezza sul quadro clinico e sulle modalità dell’operazione è stata la stessa società crociata attraverso una nota ufficiale. Di seguito le parole diffuse dal club emiliano:

“Parma Calcio 1913 comunica che, in seguito al ricovero avvenuto nella giornata di ieri presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, il calciatore Nesta Elphege è stato sottoposto a un intervento di appendicectomia laparoscopica per appendicite acuta.

L’operazione è stata eseguita dal Dr. Nicola Busi del reparto di Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore di Parma con la collaborazione del 2° Servizio di Anestesia e Rianimazione diretto dalla Prof.ssa Elena Bignami, alla presenza dello staff medico del Parma Calcio.

Il calciatore rimarrà in osservazione all’interno della struttura nei prossimi giorni per poi cominciare l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.”

I tempi di recupero e le opzioni per l’attacco di Gilardino

L’intervento di appendicectomia laparoscopica è perfettamente riuscito, ma il calciatore dovrà trascorrere i prossimi giorni sotto costante monitoraggio medico prima di poter dimettersi dalla struttura e intraprendere l’iter di riabilitazione. L’indisponibilità di Elphege rappresenta una complicazione diretta per le rotazioni di Gilardino, costretto a rimodellare il proprio reparto offensivo proprio nella fase di assimilazione dei nuovi principi tattici. Nelle prossime sfide di Serie A, l’allenatore dovrà fare affidamento sulle soluzioni alternative presenti in rosa per ritrovare incisività e gol.