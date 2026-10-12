Renato Veiga tra Juventus e Napoli: «Giocare per i bianconeri è speciale, l’eliminazione brucia ancora. Contro il Napoli sarà tosta»

Il difensore portoghese del Villarreal ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli di Massimiliano Allegri

Il passaggio alla Juventus ha rappresentato una tappa significativa nella crescita di Renato Veiga. Il difensore portoghese, oggi al Villarreal, ha vissuto a Torino un’esperienza intensa, utile per completare il proprio percorso di maturazione e arrivare poi a conquistarsi spazio da titolare sia nel club spagnolo sia con il Portogallo.

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Alla vigilia della sfida di Champions League tra Villarreal e Napoli, in programma nel secondo turno della League Phase, Veiga ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo presente, del ricordo della Juventus e della partita contro la squadra di Massimiliano Allegri.

Renato Veiga tra Villarreal e ricordo della Juventus

IL PRESENTE E L’ESPERIENZA BIANCONERA – «Qui mi trovo bene e spero di restarci un po’ perché sono stanco di girare. L’esperienza alla Juventus? Sono stato benissimo, giocare per la Juventus è speciale. Fu una stagione difficile, col cambio di allenatore ed il passaggio da Thiago Motta a Tudor: alla fine ottenemmo il quarto posto in campionato ma che peccato per l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSV, brucia ancora».

Parole che confermano il legame rimasto tra Veiga e l’ambiente bianconero. Il difensore non nasconde l’importanza dell’esperienza vissuta alla Juventus, nonostante una stagione complessa, segnata dal cambio in panchina e da un percorso europeo interrotto prima del previsto.

Renato Veiga segue ancora la Juventus

IL RAPPORTO CON TORINO – «Sì, a Torino ho lasciato parecchi amici. E’ stata una grande sorpresa vederla fuori dalla Champions League insieme al Milan, ma la Serie A è un campionato complicato, la concorrenza è di livello e basta poco per farsi male».

Il centrale portoghese continua dunque a seguire con attenzione il calcio italiano e la Serie A, campionato che considera competitivo e ricco di insidie. L’eliminazione dalla Champions League di Juventus e Milan è stata per lui una sorpresa, ma non un fatto inspiegabile vista la difficoltà del torneo.

Renato Veiga verso la sfida Villarreal-Napoli

LA GARA CONTRO IL NAPOLI – «Sarà tosta perché sono una squadra in ripresa, se non sbaglio hanno raccolto 7 punti nelle ultime 3 partite. Mi aspetto una partita aperta tra due squadre con stili di gioco differenti e allenatori di generazioni diverse. Per chi vince sarà una bella iniezione di morale, se si perde non è un dramma visto che resteranno altre 6 gare».

La sfida contro il Napoli rappresenta un banco di prova importante per il Villarreal. Veiga si aspetta una partita aperta, tra due squadre con idee diverse e con allenatori appartenenti a generazioni differenti. In palio ci sono punti preziosi, ma anche fiducia in vista del prosieguo della Champions League.