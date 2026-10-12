Cristiano Ronaldo si incorona ancora: «Sono il migliore di tutti i tempi, punto. Rispetto per chi preferisce Messi, Pelé o Maradona, ma...»

L’attaccante portoghese dell’Al Nassr, arrivato a quota 980 gol in carriera, ha parlato a CNN Portugal del traguardo dei 1000 gol e del confronto con Messi, Pelé e Maradona

Cristiano Ronaldo continua a scrivere pagine di storia. Dopo aver raggiunto quota 980 gol in carriera con la maglia dell’Al Nassr, l’attaccante portoghese è tornato a parlare del proprio posto nella storia del calcio. Ai microfoni di CNN Portugal, CR7 ha ribadito con forza la propria convinzione: essere il miglior giocatore di tutti i tempi.

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Il tema centrale resta il possibile traguardo dei 1000 gol, una soglia sempre più vicina ma che Ronaldo non vuole vivere come un’ossessione. Il campione portoghese ha sottolineato come, a suo giudizio, l’attenzione mediatica si stia concentrando troppo sul numero mancante per arrivare a quella cifra, togliendo valore a ciò che sta ancora facendo in campo.

Cristiano Ronaldo e il traguardo dei 1000 gol

IL MOMENTO ATTUALE E I NUMERI – «Le persone non stanno apprezzando quello che sto facendo ora. Sono più preoccupate di quanti gol mi mancano per arrivare a 1.000. Non mi piace. Le cose devono succedere naturalmente. Che io segni 920, 925 o 930 gol. Sono il migliore di tutti i tempi, punto. Quando si tratta di segnare gol, i numeri parlano da soli. Non dirò che dovrò raggiungere 1.000 gol. Se ci arrivo, sarebbe fantastico. Se qualcuno preferisce Messi, Pelé o Maradona, è una questione di gusto personale. Io lo rispetto. Ma dire che Cristiano Ronaldo non è un giocatore completo è una bugia. Io sono il giocatore più completo.»

Cristiano Ronaldo tra record, ambizione e confronto con le leggende

Le parole di Cristiano Ronaldo confermano ancora una volta la sua mentalità competitiva. A quasi quota 1000 gol, il portoghese continua a rivendicare il peso dei propri numeri e della propria longevità ad altissimo livello, pur riconoscendo che il confronto con campioni come Messi, Pelé e Maradona resta legato anche al gusto personale.

Il messaggio di CR7 è netto: i record contano, ma non sono l’unico parametro. Ronaldo si considera il calciatore più completo per continuità, capacità realizzativa e adattamento nel tempo. Una posizione destinata a far discutere, ma coerente con la carriera e la personalità di uno dei protagonisti assoluti della storia del calcio mondiale.