Cagliari-Juventus, Pisacane dopo il pari: «Se la Juve è preoccupata da noi vuol dire che siamo sulla buona strada. Con Spalletti...»

Il tecnico rossoblù ha commentato a DAZN l’1-1 dell’Unipol Domus contro la Juventus: focus sul finale acceso con Spalletti, sullo spirito del Cagliari e sul momento di Maldini

Fabio Pisacane guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio del Cagliari contro la Juventus. All’Unipol Domus la sfida si è chiusa sull’1-1, con i rossoblù avanti grazie al gol di Daniel Maldini e raggiunti nella ripresa dalla rete di Kolo Muani. Un risultato importante per la squadra sarda, capace di tenere testa a una formazione di alto livello e di confermare personalità in un avvio di stagione positivo.

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Nel post partita, il tecnico del Cagliari è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione dei suoi e commentare anche il finale acceso con Luciano Spalletti, culminato con tensioni tra le due panchine dopo il triplice fischio.

Cagliari-Juventus, Pisacane sul pari e sul finale con Spalletti

IL PARI E LA TENSIONE FINALE – «Poteva finire tutto con un abbraccio. penso che il mister Spalletti già ieri ha dimostrato di essere preoccupato. Quello che si è visto a fine primo tempo tra lui e Mina non è stato bello. Se alla terza giornata la Juve è preoccupata da noi vuol dire che siamo sulla buona strada. Hanno meritato il pareggio, noi come staff sappiamo che dobbiamo avere le antenne dritte. Siamo dei ragazzi ambizioso, non vuol dire che staremo sempre lassù ma ce la metteremo tutta. Mi piace sottolineare che facciamo le cose nelle nostre possibilità, contro una squadra del genere ho detto che se avessimo perso non avrei potuto dire niente alla squadra. L’anno scorso giocavamo diversamente perché avevamo centrocampisti diversi, ora abbiamo la qualità di Romano e Winks. Vogliamo gestire meglio il palleggio, oggi ha anche esordito Massolin per questo. Per quanto ti puoi impegnare quanto hai gente così forte contro qualcosa devi concedere. Sottolineo lo spirito della squadra, c’è chi parla dei tiri concessi, sono in linea con i nostro obiettivi. Maldini è un giocatore che ha bisogno di muoversi in modo dinamico, non gli do molte informazioni ma gli faccio riconoscere quelle che contano e oggi l’ha fatto!».

Cagliari, Pisacane valorizza lo spirito del gruppo

Le parole di Pisacane confermano la soddisfazione per una prova di grande sacrificio. Il Cagliari ha concesso qualcosa alla Juventus, ma ha saputo restare dentro la partita con ordine, compattezza e coraggio.

Il tecnico rossoblù ha sottolineato anche l’evoluzione del centrocampo, con la qualità di Romano e Winks a dare nuove soluzioni nel palleggio. Nota speciale per Daniel Maldini, ancora decisivo e sempre più centrale nel progetto del Cagliari.