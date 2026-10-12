Moviola Como-Roma, Malen espulso: la Gazzetta promuove il rosso ma evidenzia l’errore di Fabbri

Secondo l’analisi arbitrale, corretta l’espulsione dell’attaccante della Roma per l’intervento su Kaiki, ma prima c’era un fallo evidente di Ramon non sanzionato

Diversi episodi arbitrali da analizzare in Como-Roma, sfida segnata anche dal rosso diretto a Donyell Malen. Secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport, la decisione finale sull’attaccante della Roma è corretta: all’8’ della ripresa, l’olandese entra in maniera pericolosa, a piedi uniti, sulle caviglie di Kaiki, mettendo a rischio l’incolumità dell’avversario.

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Per questo motivo, il cartellino rosso estratto da Fabbri viene considerato giusto. L’episodio, però, nasce da una situazione precedente che la direzione arbitrale avrebbe dovuto valutare diversamente. Pochi istanti prima dell’intervento di Malen, infatti, Ramon trattiene in modo evidente l’attaccante giallorosso, facendogli perdere ritmo e postura. Un contatto falloso che, secondo la ricostruzione della moviola, avrebbe dovuto portare all’interruzione immediata dell’azione.

Como-Roma, le proteste di Gasperini dopo il rosso a Malen

È proprio su questo aspetto che si sono concentrate nel post partita le proteste di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Roma ha contestato la gestione dell’azione, definendo «assurda» l’espulsione e sottolineando il fallo subito in precedenza dal suo giocatore.

La valutazione complessiva, dunque, distingue i due momenti: il rosso per l’intervento di Malen resta corretto, ma l’azione avrebbe dovuto essere fermata prima per la trattenuta di Ramon.

Moviola Como-Roma, il contatto Diao-Wesley

La Gazzetta dello Sport evidenzia anche un altro errore nel recupero del primo tempo. Diao viene lanciato verso la porta e finisce a terra dopo un incrocio di gambe con Wesley. Non c’è intenzionalità, ma il contatto è falloso: in quel caso sarebbero serviti punizione e cartellino giallo per il brasiliano.

Non ci sarebbero stati invece gli estremi per il rosso, perché Ndicka, posizionato centralmente, avrebbe potuto intervenire.

Fabbri si ferma: entra Sozza

Curioso anche quanto accaduto al 25’ della ripresa, quando Fabbri ha accusato un problema al ginocchio ed è stato costretto a interrompere la propria partita. Al suo posto è subentrato il quarto ufficiale Sozza, chiamato a dirigere il finale di gara.