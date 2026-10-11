Milan, doppio allarme infortuni: Saelemaekers va sotto i ferri, ansia per Gabbia. Cosa filtra sulle condizioni del difensore

L’esterno belga volerà ad Amsterdam per l’intervento alla caviglia, mentre il difensore rossonero si sottoporrà agli esami strumentali dopo il problema accusato contro il Sassuolo

Arrivano aggiornamenti importanti in casa Milan sulle condizioni di Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia. Il club rossonero deve infatti fare i conti con due situazioni delicate, entrambe da monitorare con grande attenzione in vista delle prossime settimane di campionato e coppe.

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Il primo caso riguarda Saelemaekers, fermatosi durante la sosta per le Nazionali a causa di un infortunio alla caviglia rimediato in allenamento. L’esterno belga volerà domani, lunedì 12 ottobre, ad Amsterdam, dove si sottoporrà a ulteriori visite specialistiche prima dell’intervento chirurgico. L’operazione è in programma martedì 13 ottobre e rappresenterà un passaggio decisivo per definire con maggiore precisione il percorso di recupero.

Milan, Saelemaekers verso l’intervento alla caviglia

Per Saelemaekers si tratta dunque di uno stop importante. Dopo gli accertamenti già svolti, il Milan ha scelto di procedere con una valutazione approfondita in Olanda e con l’intervento chirurgico, ritenuto necessario per risolvere il problema alla caviglia. Solo dopo l’operazione sarà possibile stabilire con maggiore chiarezza i tempi di rientro in campo.

Milan, ansia per Gabbia dopo l’infortunio contro il Sassuolo

Più incerta, invece, la situazione di Matteo Gabbia. Il difensore rossonero effettuerà gli esami strumentali tra lunedì e martedì, dopo l’infortunio accusato nel primo tempo della sfida contro il Sassuolo. Le prime sensazioni non lasciano tranquillo lo staff medico: per il centrale si teme un problema serio al tendine, con l’ipotesi di un possibile intervento chirurgico che resta sul tavolo.

Gli accertamenti saranno fondamentali per chiarire l’entità reale dell’infortunio e definire il percorso da seguire. Il Milan attende risposte precise, consapevole che un lungo stop di Gabbia rappresenterebbe una perdita pesante per Ruben Amorim, già chiamato a gestire una fase delicata della stagione.