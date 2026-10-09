Ufficiale il futuro di Joselu: il bomber spagnolo ha firmato con questo club a sorpresa, ecco dove giocherà l’ex Real Madrid

Joselu ha scelto la sua nuova squadra: dove giocherà nella prossima stagione l’ex Real Madrid

Il panorama del calciomercato internazionale registra un nuovo capitolo di assoluto rilievo. L’attaccante spagnolo Joselu ha ufficialmente definito la sua prossima destinazione professionale, legandosi all’Al-Sailiya attraverso la firma di un contratto di un anno secondo Matteo Moretto. L’esperto centravanti, reduce da stagioni ricche di successi ai massimi livelli del calcio europeo e internazionale, si appresta così a iniziare una nuova avventura nel campionato del Qatar, portando in dote un bagaglio fatto di esperienza, senso del gol e mentalità vincente maturata nei contesti più prestigiosi al mondo.

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Dalle notti magiche con il Real Madrid alla nuova sfida nel Golfo

La carriera di Joselu ha vissuto una vera e propria consacrazione nell’ultimo periodo. Dopo essersi affermato come uno dei riferimenti offensivi più continui della LaLiga, il centravanti classe 1990 ha coronato il sogno di vestire nuovamente la maglia del Real Madrid. Con la trequarti e l’attacco delle Merengues, la punta si è ritagliata un ruolo da protagonista decisivo, entrando nella storia del club grazie alla memorabile doppietta nei minuti finali della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, decisiva per il successivo trionfo europeo. A completare un ciclo straordinario è arrivata anche la vittoria di Euro 2024 con la maglia della Nazionale spagnola.

L’accordo formalizzato con l’Al-Sailiya rappresenta un innesto di grande prestigio per la società qatariota, intenzionata a innalzare il tasso tecnico e la personalità della propria rosa per la nuova stagione agonistica.

Caratteristiche tecniche e peso strategico dell’operazione

L’ingaggio dell’attaccante ibenerico garantisce all’Al-Sailiya un punto di riferimento offensivo di prima grandezza. Dotato di un’imponente struttura fisica, di eccezionali doti nel gioco aereo e di una spiccata concretezza negli ultimi sedici metri, l’ex punta del Real Madrid offre garanzie immediate per quanto riguarda il bottino di reti e la capacità di far salire la squadra nei momenti di pressione.

La scelta di sottoscrivere un contratto di un anno risponde a una precisa strategia da parte della dirigenza, determinata ad assicurarsi le prestazioni di un profilo pronto all’uso e in grado di fare la differenza fin dalle prime uscite ufficiali. L’arrivo di Joselu testimonia l’ambizione del club di ritagliarsi uno spazio primario nel panorama calcistico locale, affidando le proprie chiavi offensive a un centravanti abituato a decidere le sfide sui palcoscenici più importanti del calcio mondiale.