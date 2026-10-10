Nkunku-Lipsia, numeri da record! E' tornato protagonista

Christopher Nkunku ritrova il Lipsia e la vena realizzativa: numeri da capogiro dopo la parentesi rossonera

L’esperienza di Christopher Nkunku con la maglia del Milan non ha rispettato le aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo in Serie A. L’attaccante francese, acquistato dai rossoneri dal Chelsea nell’estate del 2025 per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, ha vissuto una stagione complicata e caratterizzata da un rendimento inferiore alle attese.

Già durante il mercato invernale erano emerse indiscrezioni su una possibile partenza, ma il giocatore era rimasto a Milano fino al termine della stagione. Con l’arrivo di Rúben Amorim, allenatore portoghese chiamato a guidare il nuovo corso rossonero, il suo spazio si è però ulteriormente ridotto, fino alla decisione di separare le proprie strade.

Dopo essere stato accostato a diverse destinazioni, tra cui il Fenerbahçe, Nkunku ha scelto di tornare al RB Lipsia, club nel quale aveva vissuto le stagioni migliori della propria carriera. Una decisione fortemente voluta dal calciatore, intenzionato a ritrovare continuità e fiducia in un ambiente che conosce perfettamente.

Nkunku subito decisivo con il Lipsia

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Il ritorno in Bundesliga sembra aver prodotto effetti immediati. Fin dalle prime settimane, il francese è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante all’interno della squadra tedesca, conquistando rapidamente la fiducia dello staff tecnico.

Le prestazioni offerte nelle prime uscite stagionali confermano la sua ritrovata centralità nel progetto. Nkunku è tornato a incidere con regolarità sia in campionato sia nelle competizioni europee, ritrovando quella brillantezza che aveva caratterizzato la sua prima esperienza al Lipsia.

Tra le sue prestazioni più significative figurano una rete realizzata contro l’Amburgo e una brillante tripletta contro l’Eintracht Francoforte. Importante anche il contributo fornito in ambito europeo, dove è stato protagonista con un assist decisivo.

I dettagli dell’operazione tra Milan e Lipsia

L’accordo raggiunto tra Milan e Lipsia è stato costruito sulla base di un prestito oneroso, formula che consente al club tedesco di valutare il giocatore nel corso della stagione prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

L’intesa prevede inoltre un diritto di riscatto fissato intorno ai 28 milioni di euro, senza alcun obbligo di acquisto. Sarà quindi il Lipsia a stabilire al termine dell’annata se confermare o meno il francese a titolo definitivo.

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Una seconda occasione per rilanciarsi

Per Nkunku, il ritorno in Germania rappresenta una vera opportunità di rilancio. Dopo un’annata difficile in Italia, l’attaccante sembra aver ritrovato fiducia, continuità e centralità all’interno di un progetto tecnico che valorizza al meglio le sue caratteristiche.

Il Milan, dal canto suo, continuerà a monitorarne il rendimento in vista delle decisioni future. Per il momento, però, la scelta di tornare al Lipsia sembra aver restituito al giocatore il contesto ideale per tornare a esprimersi ai livelli che lo avevano reso uno degli attaccanti più apprezzati del calcio europeo.