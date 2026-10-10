Gilardino dopo l’esordio amaro in Inter Parma: «Non è semplice dare subito una fisionomia di squadra. Buoni feedback all’interno di una sconfitta così ampia, ma c’è grande amarezza e dispiacere»

Alberto Gilardino, allenatore del Parma, ha commentato così la sconfitta contro l’Inter in Serie A 2026/27

Debutto in salita per Alberto Gilardino sulla panchina del Parma. Nella cornice di San Siro, i crociati hanno incassato una sconfitta per 3-0 contro l’Inter, capace di indirizzare e mettere in cassaforte il risultato già nel corso del primo tempo. A firmare il successo dei nerazzurri sono state le marcature di Sucic, Calhanoglu e Thuram, che hanno punito severamente le disattenzioni della formazione emiliana.

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L’analisi del tecnico: tra buone trame ed errori evitabili

Al termine della sfida, il nuovo allenatore gialloblù ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi, evidenziando sia i passi avanti compiuti dopo i primi dieci giorni di lavoro sia il forte rammarico per i gol concessi all’avversario:

“Un buon inizio, con armonia, vivacità e buon fraseggio. Abbiamo creato anche alcune situazioni pericolose, poi quando commetti qualche ingenuità a San Siro e al ventesimo sei sotto di due gol diventa più difficile. Sono più arrabbiato del terzo gol preso, però credo ci siano anche dei feedback positivi. È la mia prima partita, sono dieci giorni che lavoriamo e i ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità. Abbiamo cambiato un po’ il modo di lavorare, sia a livello fisico sia tattico, quindi ci vorrà un po’ di tempo. C’è da migliorare, c’è da lavorare e siamo qua per questo”

Il fattore Nazionali e la crescita della fase difensiva

Nonostante l’amarezza per un passivo pesante, Gilardino ha rimarcato come il rientro tardivo dei calciatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali abbia condizionato la preparazione della gara, ribadendo comunque la bontà dell’atteggiamento mostrato dal gruppo:

“Sono dieci giorni che lavoriamo in questo tipo di atteggiamento, con tanti ragazzi arrivati negli ultimi giorni dalle nazionali, quindi non è semplice dare subito una fisionomia di squadra. Credo ci siano stati dei buoni feedback all’interno di una sconfitta così ampia, ma c’è grande amarezza e dispiacere. La strada è quella, dobbiamo crescere: capire i momenti della partita, quando si può andare forte, quando si può andare uomo a uomo e riorganizzare la fase difensiva. Oggi in alcuni momenti l’abbiamo fatto bene, in altri meno bene, indipendentemente dagli errori commessi sui gol”

Per il Parma, la ricerca della salvezza in Serie A passerà dunque dalla rapida assimilazione dei nuovi principi tattici e da una maggiore attenzione nella gestione dei momenti chiave della partita.