Pagelle Genoa Fiorentina: Osmajic e Messias da impazzire, stecca Ranieri – I VOTI

Pagelle Genoa Fiorentina: primi 3 punti in campionato per il Grifone, questi i nostri voti ai protagonisti in campo a Marassi
La Serie A riparte con il colpo del Genoa di Daniele De Rossi, che conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 la Fiorentina a Marassi. Per la squadra di Paolo Vanoli arriva invece la prima sconfitta dopo due risultati utili consecutivi, al termine di una gara complicata e poco brillante sul piano offensivo.
Il grande protagonista è Osmajic, autentico trascinatore del Grifone. All’attaccante bastano 15 minuti per indirizzare la partita: prima il gol che sblocca il risultato, poi l’assist per il raddoppio di Messias, favorito anche da un errore evidente di Ranieri. Per il montenegrino il bilancio sale a tre gol e un assist in cinque partite, numeri che lo candidano a essere una delle possibili sorprese della stagione.
Pagelle Genoa-Fiorentina, Osmajic uomo partita
Osmajic segna, crea, lotta e manda in difficoltà tutta la difesa viola, risultando il migliore in campo. Bene anche Messias, bravo a sfruttare l’occasione con qualità, mentre El Shaarawy offre segnali positivi e sfiora più volte la rete.
Pagelle Fiorentina, troppi big sottotono
La Fiorentina fatica a costruire pericoli veri e viene tradita da alcuni dei suoi uomini più attesi. Mastantuono si vede poco, Fagioli non riesce a dare ritmo e Ndour, pur colpendo un palo, non cambia il peso del centrocampo.
Il gol viola arriva solo grazie all’autorete di Vasquez, che devia nella propria porta un cross innocuo di Jimenez. La reazione, però, resta incompleta: il Genoa gestisce il vantaggio, conquista tre punti pesanti e De Rossi rafforza la propria posizione in panchina.
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GENOA: Bijlow 6; Otoa 6 (66′ Marcandalli 6), Ostigard 6,5, Vasquez 5,5; Ehizibue 6 (82′ Puczka sv), Traorè 6, Frendrup 6, Ellertsson 6,5 (82′ Sabelli sv); El Shaarawy 6,5 (57′ Wiafe 6), Messias 7 (57′ Vitinha 6); Osmajic 7,5.
FIORENTINA: De Gea 5,5; Jimenez 6 (81′ Dodò sv), Dragusin 5, Ranieri 4,5 (46′ Viery 5,5), Valdepenas 5,5; Ndour 5,5, Fagioli 5,5, Oulai 5,5 (46′ Njie 5,5); Mastantuono 5,5, Beto 5,5 (65′ Pellegrino 6), Gnonto 5,5 (81′ Pedro Goncalves sv).