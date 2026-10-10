Genoa-Fiorentina 2-1, De Rossi sorride: «Da oggi parte il campionato del Genoa»

Il tecnico rossoblù ha commentato ai microfoni di DAZN il primo successo stagionale in Serie A: decisivi Osmajic e Messias, alla Fiorentina non basta l’autogol di Vásquez

Il Genoa trova finalmente la prima vittoria del suo campionato. La squadra di Daniele De Rossi ha battuto 2-1 la Fiorentina al Ferraris, nella gara che ha aperto il sesto turno di Serie A. Un successo pesantissimo per i rossoblù, arrivato dopo un avvio complicato e un solo punto raccolto nelle prime cinque giornate.

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A decidere la partita sono stati Osmajic e Messias, protagonisti nel primo tempo con le reti che hanno indirizzato la sfida. La Fiorentina di Paolo Vanoli ha provato a riaprire il match nella ripresa grazie all’autogol di Vásquez, nato da un cross di Jiménez, ma non è riuscita a completare la rimonta.

Genoa-Fiorentina, prima vittoria per De Rossi

Il successo consente al Genoa di salire a quota 4 punti, agganciando proprio la Fiorentina in classifica. Per i rossoblù si tratta di una vittoria che può rappresentare una svolta, soprattutto sul piano mentale, dopo settimane difficili e risultati inferiori alle aspettative.

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Al termine della partita, De Rossi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione dei suoi giocatori e il peso dei tre punti conquistati davanti al pubblico di Marassi.

De Rossi dopo Genoa-Fiorentina

LA RIPARTENZA DEL GENOA – «Da oggi parte il campionato del Genoa. Le altre squadre stanno facendo più punti, noi meritavamo qualcosina in più, ma il calcio gira così. Dobbiamo essere molto più solidi e, nel lungo periodo, se saremo capaci di crescere, raccoglieremo i risultati. Apprezzo la disponibilità dei ragazzi, soprattutto di quelli che arrivano da posti in cui il fuso orario è totalmente diverso dal nostro. Nonostante questo, siamo riusciti a mantenere l’intensità che volevo».

Parole importanti da parte del tecnico rossoblù, che ha sottolineato la necessità di dare continuità alla prestazione. Il Genoa riparte da intensità, compattezza e spirito di gruppo: tre elementi che, secondo De Rossi, dovranno accompagnare la squadra nelle prossime settimane.