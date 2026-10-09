Rivoluzione Milan, ipotesi difesa a 4 e le mosse di mercato

Svolta difesa a 4 per il Milan del tecnico Amorim: da Athekame a Tiago Santos, tutti i candidati per la fascia rossonera

Il Milan sfrutta la pausa per le Nazionali per lavorare su importanti novità tattiche e programmare le mosse di calciomercato. Il tecnico portoghese Rúben Amorim, noto per le sue idee di gioco dinamiche e moderne, sta perfezionando il passaggio a una difesa a quattro in fase di prima costruzione, esperimento già intravisto nella sfida contro il Lecce dello scorso 20 settembre.

L’elemento chiave di questa trasformazione è Mario Gila, solido e reattivo difensore centrale spagnolo. Nel nuovo assetto, l’ex Lazio tende ad allargarsi sulla corsia destra per agire da terzino aggiunto, garantendo spinta offensiva, inserimenti centrali e verticalizzazioni immediate verso le punte. Un’evoluzione che potrebbe orientare con decisione i piani della dirigenza per le prossime sessioni di mercato.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il rendimento di Athekame e i profili per la fascia destra

Sul fronte degli esterni, il Milan guarda già al futuro. Risposte estremamente positive arrivano da Zachary Athekame, promettente terzino svizzero classe 2004 attualmente in prestito secco al Lione. Sotto la guida del tecnico Paulo Fonseca, esperto allenatore portoghese a suo agio con i giovani talenti, il classe 2004 sta vivendo un avvio di stagione esaltante in Ligue 1 (condito da due reti e due assist), impreziosito dal brillante debutto con la Nazionale maggiore elvetica. Ceduto per trovare continuità, tornerà in rossonero a luglio.

I rossoneri continuano comunque a monitorare Tiago Santos, esplosivo terzino portoghese classe 2002 in forza al Lilla. Superati gli infortuni, il lusitano è tornato a spingere con continuità e la presenza del procuratore Jorge Mendes potrebbe facilitare l’eventuale trattativa.

Le opzioni sulla corsia di sinistra: Tavares e Aït-Nouri

I fari della dirigenza milanista restano accesi anche sulla fascia sinistra. Un profilo seguito con attenzione è Nuno Tavares, potente e falcate-dipendente terzino portoghese di proprietà della Lazio, rigenerato dalla cura di Gennaro Gattuso, grintoso ed energico tecnico dei biancocelesti.

Sullo sfondo rimane infine un’ipotesi di grande prestigio internazionale: Rayan Aït-Nouri, tecnico e veloce terzino algerino di proprietà del Manchester City. Valutato attorno ai 30 milioni di euro e legato agli inglesi fino al 2030, rappresenta il grande sogno per completare il restyling delle corsie rossonere.