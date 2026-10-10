Tottenham, evitato il ko al 92': Solanke salva De Zerbi

Premier League: il Tottenham di De Zerbi strappa l’1-1 al 92′ col Manchester United. Rosso a Bentancur, volano Arsenal e Chelsea

Il Tottenham di Roberto De Zerbi, allenatore italiano alla guida degli Spurs, riesce a evitare una sconfitta che avrebbe ulteriormente complicato il suo avvio di stagione. Nel big match disputato a Old Trafford, gli londinesi strappano un pareggio per 1-1 contro il Manchester United grazie a una rete di Solanke in pieno recupero.

Un risultato che permette agli Spurs di interrompere almeno parzialmente un momento complicato, ma che non risolve i problemi di classifica. Dopo le prime sei giornate di Premier League, il Tottenham continua infatti a inseguire la prima vittoria stagionale e resta in una posizione decisamente lontana dalle aspettative.

Tottenham, tante occasioni ma poca concretezza

La partita ha seguito un copione già visto più volte dall’inizio del campionato. La squadra di De Zerbi ha creato diverse opportunità offensive, costruendo un buon volume di gioco ma mostrando ancora una volta difficoltà nella finalizzazione.

Il tecnico si è affidato a Dominic Solanke, centravanti inglese arrivato per guidare l’attacco, supportato da Mohammed Kudus, esterno offensivo ghanese, Savio, talento brasiliano, e Conor Gallagher, centrocampista dinamico ex Chelsea. In mezzo al campo spazio a Sandro Tonali, regista della Nazionale italiana, mentre sulla fascia sinistra è tornato Destiny Udogie, laterale azzurro reduce da alcuni problemi fisici.

Dall’altra parte, il Manchester United di Michael Carrick, ex centrocampista e attuale allenatore dei Red Devils, si è presentato con numerose assenze, ma è comunque riuscito a mettere in difficoltà gli ospiti.

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Bentancur espulso, poi arriva Solanke

La gara si è accesa nella ripresa. I padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 73′ grazie a una bella azione sviluppata tra Matheus Cunha, attaccante brasiliano, e Bryan Mbeumo, esterno offensivo camerunese, che ha battuto il portiere Antonín Kinský.

Pochi minuti più tardi la situazione è peggiorata per il Tottenham. Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano ex Juventus, è stato espulso per una reazione nei confronti di Luke Shaw, difensore inglese dello United, lasciando i compagni in inferiorità numerica.

Quando la partita sembrava ormai indirizzata verso il successo dei Red Devils, è arrivato il lampo di Solanke. L’attaccante inglese ha firmato al 92′ il gol dell’1-1, trovando la sua prima rete stagionale e regalando un punto prezioso agli Spurs.

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Arsenal in testa, Brighton continua a sorprendere

Nel resto della giornata di Premier League, l’Arsenal di Mikel Arteta, tecnico spagnolo campione in carica, ha rimontato il Leeds United grazie alle reti di Riccardo Calafiori, difensore della Nazionale italiana, e Bruno Guimarães, centrocampista brasiliano, conservando il primo posto in classifica.

Vittoria larga per il Chelsea, che ha travolto il Bournemouth per 5-1 interrompendo un periodo complicato. Prosegue invece il momento difficile dell’Aston Villa, fermato sul 2-2 dal Brentford.

Continua a sorprendere il Brighton di Hürzeler, allenatore tedesco tra le rivelazioni della stagione, capace di imporsi per 2-0 sul campo del Sunderland nonostante l’inferiorità numerica e di salire al terzo posto in classifica.

Per il Tottenham, però, l’attenzione resta tutta sul campionato: il pareggio di Old Trafford evita una nuova delusione, ma la squadra di De Zerbi ha ancora bisogno di una svolta per uscire dalle zone basse della Premier League.



