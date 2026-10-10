Cristiano Ronaldo sospeso dalla Federcalcio portoghese: aperto un procedimento disciplinare urgente! Il comunicato

La FPF ha disposto la sospensione provvisoria del capitano del Portogallo dopo l’abbandono del ritiro della Nazionale durante la preparazione alle gare di Nations League

Caso aperto in casa Portogallo. Cristiano Ronaldo è stato provvisoriamente sospeso dalla Federcalcio portoghese dopo l’abbandono del ritiro della Nazionale nel pieno della preparazione alle partite di Nations League. Il capitano portoghese, rientrato a sorpresa in Arabia Saudita, aveva saltato le sfide contro Danimarca e Norvegia in seguito ai contrasti con il ct Jorge Jesus.

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Nelle ultime ore è arrivata la decisione ufficiale del Consiglio Disciplinare della Federazione Portoghese di Calcio, che ha avviato un procedimento nei confronti del fuoriclasse portoghese. La vicenda è stata classificata come urgente e verrà ora esaminata dalla Commissione di Istruzione Disciplinare della FPF.

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Cristiano Ronaldo, il comunicato della Federcalcio portoghese

La Federazione ha reso nota la propria posizione attraverso una comunicazione ufficiale, nella quale viene specificata la natura del procedimento e della sospensione.

IL COMUNICATO – «Avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, con delibera della Sezione Non Professionistica del 9 ottobre 2026, avente per oggetto l’accertamento dell’eventuale rilevanza disciplinare dei fatti segnalati il 7 ottobre 2026. Fatta salva la sospensione preventiva automatica a cui era soggetto fino alla data di avvio del procedimento, è stata disposta la sospensione provvisoria non automatica del calciatore e al procedimento è stata attribuita natura urgente. Il procedimento è stato trasmesso, il 10 ottobre 2026, alla Commissione di Istruzione Disciplinare della FPF, con esclusione della pubblicità fino al termine dell’istruttoria».

Portogallo, resta alta la tensione attorno a Ronaldo

A causa dei fatti contestati, Cristiano Ronaldo era già automaticamente sospeso. La nuova decisione della FPF conferma quindi la delicatezza del caso e apre una fase di attesa sugli sviluppi disciplinari.

Nelle scorse ore, la pagina social della Federcalcio portoghese aveva celebrato il gol segnato da Ronaldo in Arabia Saudita, gesto interpretato da alcuni come un possibile tentativo di riavvicinamento. La sospensione provvisoria, però, conferma che il dossier resta ancora aperto.