Clarence Seedorf riparte dal Brasile: è il nuovo allenatore del Corinthians. La leggenda olandese torna in panchina dopo 7 anni!

Clarence Seedorf è il nuovo allenatore del Corinthians. L’ex Milan torna in panchina dopo 7 anni!

A sette anni di distanza dall’ultima esperienza della sua carriera da allenatore, Clarence Seedorf torna ufficialmente in panchina. L’ex fuoriclasse olandese ha accettato l’affascinante sfida proposta dal Corinthians, legandosi al club brasiliano con un contratto valido fino al 31 dicembre 2027. La dirigenza del Timão ha deciso di affidare la guida tecnica all’ex centrocampista per sostituire l’esonerato Fernando Diniz, sollevato dall’incarico dopo appena sei mesi di gestione a seguito di una grave crisi di risultati culminata in sette sconfitte consecutive.

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Il ritorno in panchina e le prime parole di Seedorf

Per Seedorf si tratta della quarta avventura alla guida di una squadra di club, dopo le brevi parentesi vissute sulle panchine di Milan, Shenzhen e Deportivo La Coruña. La sua ultima esperienza da capo-allenatore risaliva al luglio del 2019, quando si era concluso dopo circa undici mesi il suo mandato da commissario tecnico del Camerun. Negli ultimi anni l’olandese si è diviso tra il ruolo di opinionista televisivo per Prime Video, un incarico nel comitato direttivo della Nazionale olandese e una consulenza come advisor per il club iraniano dell’Esteghlal, conclusasi nel giugno 2026.

Attraverso la nota ufficiale diffusa dalla società, il nuovo tecnico ha espresso tutto il suo entusiasmo per il ritorno in Brasile, paese che conosce molto bene per aver vestito la maglia del Botafogo tra il 2012 e il 2014 prima di chiudere la carriera da calciatore:

“Accettare questa sfida è un onore, ma anche una grande responsabilità. Sono qui per dare il massimo e costruire una squadra che lotti per ogni pallone, ogni minuto, ogni vittoria”

I tempi per il debutto: l’arrivo in Brasile e i primi impegni

L’esordio di Clarence Seedorf sulla panchina del Corinthians dovrà tuttavia attendere ancora qualche giorno. Nella sfida imminente contro il Palmeiras, la squadra sarà guidata temporaneamente dall’interim William Batista, in attesa dell’arrivo dell’allenatore olandese e del suo staff tecnico, previsto nei primi giorni della prossima settimana.

Il debutto ufficiale dell’ex campione rossonero potrebbe avvenire martedì nel match contro il Vitória o, più probabilmente, nel match in programma il sabato successivo sul campo del Vasco da Gama, quando Seedorf assumerà pienamente il controllo tattico della squadra.