L’Atalanta accelera per il rinnovo di Scamacca: contratto fino al 2030 e fiducia totale. Primo summit positivo con l’entourage

Summit positivo tra l’entourage di Scamacca e la dirigenza nerazzurra: Percassi vuole anticipare i tempi e prolungare il contratto del centravanti

L’Atalanta lavora per blindare Gianluca Scamacca. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nei giorni scorsi è andato in scena un summit tra l’entourage del centravanti classe 1999 e la dirigenza nerazzurra, con l’obiettivo di avviare il percorso verso il rinnovo del contratto. L’accordo attuale scade il 30 giugno 2028, ma la famiglia Percassi vuole muoversi con largo anticipo per evitare rischi futuri e consolidare il rapporto con uno dei giocatori più importanti della rosa.

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L’idea della Dea è quella di prolungare l’intesa per almeno altre due stagioni, portando la nuova scadenza al 2030. I primi dialoghi tra le parti sarebbero stati positivi e filtra ottimismo sulla possibilità di arrivare a un’intesa nelle prossime settimane.

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Atalanta, Scamacca centrale nel progetto di Sarri

Il rinnovo di Scamacca avrebbe un peso importante anche sul piano tecnico. L’Atalanta di Maurizio Sarri sta attraversando un momento complicato, con tre sconfitte consecutive, e ha bisogno dei gol del proprio centravanti per risalire la classifica. La sfida contro il Venezia, in programma alla New Balance Arena, diventa così un’occasione importante per tornare a muovere la classifica.

In estate Gian Piero Gasperini, oggi alla Roma, avrebbe voluto portare Scamacca nella Capitale. La dirigenza bergamasca, però, ha chiuso subito la porta, dichiarando l’attaccante incedibile. I giallorossi hanno poi virato su Santi Castro, ma a Bergamo la volontà è sempre stata chiara: trattenere il bomber romano e renderlo sempre più centrale.

Scamacca tra Atalanta, Conference e Nazionale

Per Scamacca, questa può essere la stagione della definitiva consacrazione. Dopo il trionfo in Europa League del 2024, l’Atalanta sogna un nuovo percorso internazionale importante in Conference League, mentre il centravanti punta a raggiungere quota 20 gol stagionali tra campionato e coppe.

Sul fondo resta anche l’obiettivo Nazionale. Il ct Roberto Mancini continua a stimarlo e lo ha schierato titolare in Italia-Turchia, ricevendo in cambio il gol che ha aperto il successo azzurro al Dall’Ara. Il possibile rinnovo fino al 2030 confermerebbe quindi la centralità di Scamacca nel presente e nel futuro dell’Atalanta.