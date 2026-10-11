Pagelle Cagliari Juventus: Maldini non si ferma, Kolo Muani si sblocca ma spreca troppo – I VOTI

Pagelle Cagliari Juventus: i nostri voti ai protagonisti in campo all’Unipol Domus nel match del 6° turno di Serie A terminato in parità

Pagelle Cagliari Juventus: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27

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La Juventus evita la sconfitta all’Unipol Domus e strappa un punto contro il Cagliari nel posticipo della sesta giornata di Serie A. La sfida si chiude sull’1-1, con i rossoblù avanti grazie al solito Daniel Maldini e i bianconeri capaci di rientrare nella ripresa con il primo gol in campionato di Kolo Muani.

La squadra di Luciano Spalletti gestisce a lungo il possesso, ma fatica a trovare spazi contro il muro organizzato da Fabio Pisacane davanti alla propria area. Il Cagliari si difende con ordine e al primo vero affondo colpisce: al 20’ Maldini sfrutta una serie di rimpalli favorevoli e batte Vicario da distanza ravvicinata. Per il talento rossoblù è il quarto gol consecutivo in campionato.

Cagliari-Juventus, Kolo Muani risponde a Maldini

La Juventus prova a reagire, ma nel primo tempo crea poco, fatta eccezione per una conclusione da fuori di Nico Gonzalez. Nella ripresa Spalletti cambia volto alla squadra inserendo Alajbegovic e Zhegrova per McKennie e Conceiçao.

Il pareggio arriva proprio grazie ai nuovi ingressi: cross di Alajbegovic e colpo di testa vincente di Kolo Muani, che si sblocca in campionato. Poco dopo il francese sfiora anche il sorpasso colpendo la traversa.

Pagelle Cagliari-Juventus, i migliori e i peggiori

Nel Cagliari brillano Maldini da 7,5, Mendy da 7 e le prove solide di Obert e Winks. Più timido Massolin.

Nella Juventus deludono Cambiaso, Conceiçao e Woltemade, mentre cambiano la gara Zhegrova, Alajbegovic e Kolo Muani, decisivo nonostante diversi errori.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 6; Ze Pedro 6, Mina 6, Rodriguez 6 (46′ Deiola 6.5), Obert 6.5 (84′ Fazzini sv); Romano 6, Winks 6.5, Adopo 6; Massolin 5.5 (60′ Fadera 6.5), Maldini 7.5 (69′ Sugawara 6); Mendy 7 (69′ Nzola 6). All. Pisacane

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario 6; Kalulu 5.5, Bremer 6, Lucumi 5.5, Celik 6 (64′ Cambiaso 5); Sarr 6, Douglas Luiz 6 (84′ Koopmeiners sv); Conceiçao 5 (46′ Zhegrova 6.5), McKennie 5.5 (46′ Alajbegovic 6.5), Nico Gonzalez 6.5 (60′ Woltemade 5); Kolo Muani 6.5. All. Spalletti