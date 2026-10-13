Ribaltone Venezia, finisce l’era Stroppa, l’esonero è ufficiale: Nicola sorpassa Zanetti per la panchina

Il club arancioneroverde ha ufficializzato l’esonero del tecnico della promozione in Serie A: la dirigenza valuta il sostituto, con Davide Nicola ora in vantaggio su Paolo Zanetti

Finisce ufficialmente l’avventura di Giovanni Stroppa sulla panchina del Venezia. Il club arancioneroverde ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore che, nella stagione 2025/26, aveva guidato la squadra verso la promozione in Serie A al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista.

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Una scelta forte da parte della società veneta, arrivata dopo una fase di riflessione interna e con l’obiettivo di dare una scossa alla squadra. Il Venezia ha comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale, ringraziando Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto durante l’esperienza in laguna.

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Venezia, il comunicato ufficiale sull’esonero di Stroppa

IL COMUNICATO UFFICIALE – «Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde».

L’addio a Stroppa chiude dunque un ciclo importante, segnato dal ritorno nella massima serie ma anche dalla necessità, emersa nelle ultime settimane, di cambiare guida tecnica per provare a invertire la rotta.

Venezia, Nicola supera Zanetti nella corsa alla panchina

La dirigenza del Venezia è già al lavoro per individuare il profilo giusto a cui affidare la squadra. In un primo momento era rimasto caldo il nome di Paolo Zanetti, che rappresenterebbe un ritorno sulla panchina arancioneroverde.

Nelle ultime ore, però, avrebbe preso quota la candidatura di Davide Nicola, considerato un vero specialista nelle rincorse salvezza. Il tecnico avrebbe effettuato il sorpasso su Zanetti e ora appare tra le soluzioni più concrete per raccogliere l’eredità di Stroppa.

La decisione definitiva è attesa a breve: il Venezia vuole scegliere rapidamente il nuovo allenatore per aprire una nuova fase della stagione.