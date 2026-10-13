Giudice Sportivo: stangata Berardi! Stop Malen. Su Spalletti e Pisacane...

Serie A, stangata dal Giudice Sportivo: maxi squalifica per Berardi e cinque calciatori fermati. Fermati anche Spalletti e Pisacane

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alla tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A Enilive. Il provvedimento più pesante riguarda l’attaccante e capitano del Sassuolo Domenico Berardi, talentuoso ed estroso numero dieci neroverde, fermato per due giornate effettive di gara e punito con un’ammenda di 10.000 euro. L’episodio decisivo si è verificato nel tunnel degli spogliatoi al termine del primo tempo della sfida persa contro il Genoa, dove Berardi ha cintato al collo un avversario nel tentativo di venire a contatto con un altro giocatore.

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Una giornata di stop per Ellertsson e rissa sfiorata a Genova

Nello stesso concitato finale di frazione allo stadio Luigi Ferraris, è arrivata anche la squalifica per Mikael Egill Ellertsson, dinamico centrocampista islandese del Genoa. Il calciatore rossoblù è stato sanzionato con una giornata di squalifica e 5.000 euro di ammenda per aver spinto con forza un avversario nel tunnel.

A causa del raggiungimento della quinta ammonizione in campionato, finiscono nella lista dei diffidati e saltano la prossima giornata di campionato anche Josh Doig, rapido terzino scozzese del Sassuolo, Morten Frendrup, instancabile frangiflutti danese del Genoa, Ardian Ismajli, roccioso difensore centrale albanese del Torino, e Petar Sučić, giovane e promettente mediano croato dell’Inter. Entra nella lista degli squalificati per una giornata anche il trequartista ucraino del Genoa Ruslan Malinovskyi, dotato di un sinistro micidiale, arrivato alla sua decima sanzione stagionale.

Ammende ai club e sanzione per simulazione

Sul fronte delle società sportive, si registrano le sanzioni pecuniarie per il Cagliari (4.000 euro di ammenda per aver ritardato di tre minuti l’inizio del match), il Bologna (3.000 euro per il lancio di fumogeni nel recinto di gioco) e la Roma (2.000 euro per il lancio di un petardo).

Infine, multa di 2.000 euro con ammonizione per Tijjani Noslin, veloce e imprevedibile attaccante olandese della Lazio, sanzionato dal direttore di gara per simulazione all’interno dell’area di rigore avversaria

Roma-Malen

Sorride Gian Piero Gasperini, esperto e carismatico tecnico della Roma, che in vista dei prossimi impegni di campionato potrà contare nuovamente su Donyell Malen, rapido e incisivo attaccante olandese dei giallorossi. L’esterno offensivo, finito sotto i riflettori nel corso dell’ultima uscita di campionato, ha rimediato una sola giornata di squalifica dal Giudice Sportivo e sarà dunque costretto a saltare unicamente la prossima sfida contro il Genoa, tornando a disposizione per il successivo big match contro il Napoli.

Squalifica anche per le panchine: fermati Spalletti e Pisacane

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La vera novità del verdetto pubblicato dalla Lega di Serie A riguarda però i tecnici. Il Giudice Sportivo ha infatti deciso di infliggere una giornata di squalifica sia a Luciano Spalletti, esperto e carismatico allenatore della Juventus, sia a Fabio Pisacane, giovane e ambizioso tecnico del Cagliari. Il provvedimento punitivo fa seguito allo scontro e alle tensioni registrate a bordo campo tra i due allenatori in occasione della sfida disputata nella cornice dell’Unipol Domus.