Atalanta in ansia per Scalvini: nel pomeriggio gli esami

Infortunio Scalvini, Atalanta col fiato sospeso: nel pomeriggio gli esami strumentali per il giovane difensore nerazzurro

L’Atalanta tiene il fiato sospeso per le condizioni di Giorgio Scalvini, giovane e talentuoso difensore centrale della formazione bergamasca, classe 2003 e già perno della Nazionale italiana. Il centrale nerazzurro è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 67 nel corso dell’ultima sfida di campionato vinta contro il Venezia, a causa di un fastidioso risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra.

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Accertamenti in corso ed esordio europeo alle porte

Nelle prossime ore lo staff medico degli orobici sottoporrà il giocatore agli accertamenti diagnostico-strumentali di rito per determinare con esattezza la gravità del problema fisico e stabilire i relativi tempi di recupero. L’infortunio rappresenta una tegola non da poco per la retroguardia nerazzurra, impegnata in un momento cruciale e fitto della stagione.

La squadra è tornata subito ad allenarsi a Zingonia all’indomani del successo contro gli arancioneroverdi per proiettarsi sull’imminente debutto internazionale. Giovedì sera, infatti, la compagine bergamasca farà il suo esordio nella League Phase della UEFA Conference League affrontando davanti al proprio pubblico del Gewiss Stadium i ciprioti del Pafos.

Il comunicato ufficiale del club bergamasco

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali, il club nerazzurro ha fatto il punto della situazione sulla ripresa dei lavori e sulle condizioni dell’esterno difensivo:

COMUNICATO – “Archiviato il successo sul Venezia, i nerazzurri sono tornati subito al lavoro questa mattina per cominciare a preparare l’esordio nella League Phase di UEFA Conference League in programma giovedì a Bergamo contro i ciprioti del Pafos. Scalvini, nel match di ieri contro il Venezia, è uscito anzitempo per un risentimento al flessore della coscia sinistra. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l’entità dell’infortunio“.



