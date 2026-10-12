Tegola Lione, Openda si ferma dopo un ottimo avvio stagione

Brutto infortunio per Lois Openda, Lione e Juventus trattengono il fiato: esce in stampelle dopo l’ottimo avvio di stagione

Dopo un periodo complicato in Italia, Loïs Openda sembra aver ritrovato fiducia e continuità con la maglia del Lione. L’attaccante belga, trasferitosi in Francia durante l’ultima sessione di mercato, si è rapidamente ritagliato un ruolo importante nella squadra allenata da Paulo Fonseca, tecnico portoghese che ha scelto di puntare con decisione sulle sue qualità offensive.

L’inizio di stagione dell’ex Juventus era stato incoraggiante. Inserito con continuità nell’undici titolare, Openda aveva già fornito risposte positive tra campionato e competizioni europee, contribuendo con gol e prestazioni convincenti al buon rendimento della formazione francese.

Paura per Openda durante Lens-Lione

Proprio nel momento migliore della sua nuova avventura, però, è arrivato un episodio che ha acceso la preoccupazione nell’ambiente del Lione. Nell’ultima gara di Ligue 1 contro il Lens, l’attaccante belga è stato costretto ad abbandonare il campo poco dopo l’ora di gioco.

Il giocatore ha lasciato il terreno di gioco assistito dallo staff medico, mostrando evidenti difficoltà nei movimenti e senza riuscire ad appoggiare regolarmente un piede. Una situazione che ha immediatamente fatto scattare l’allarme in casa Lione, in attesa di conoscere l’esito degli accertamenti medici.

Nelle prossime ore saranno gli esami strumentali a chiarire l’entità del problema e a stabilire eventuali tempi di recupero.

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COMUNICATO – “Infortunatosi venerdì sera durante la partita contro il RC Lens, Loïs Openda è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura del perone della gamba destra. L’attaccante della nazionale belga rimarrà indisponibile almeno fino alla prossima sosta per le nazionali (metà novembre, ndr). L’infortunio è avvenuto al termine di una gara in cui Loïs Openda ha subìto ripetuti falli fin dai primi minuti, a fronte di un unico provvedimento disciplinare. L’Olympique Lione deplora il trattamento riservato al proprio attaccante e ritiene che il giocatore non abbia ricevuto la necessaria tutela, fino allo scontro che ora lo costringe a restare lontano dai campi. Più in generale, l’OL ribadisce che la salvaguardia dell’integrità fisica dei calciatori deve rimanere una priorità assoluta e che gli arbitri ne sono i primi garanti“.

Numeri positivi nel ritorno in Francia

Al di là dello stop, il bilancio delle prime settimane francesi resta positivo. Openda è riuscito a ritrovare spazio e fiducia in un contesto che lo sta valorizzando maggiormente rispetto all’esperienza vissuta in Serie A.

Le sue prestazioni gli hanno permesso di diventare rapidamente una delle principali soluzioni offensive del Lione, confermando le qualità che lo avevano portato a emergere prima con il Lipsia e successivamente a conquistare la Juventus.

I dettagli dell’accordo tra Juventus e Lione

Il trasferimento dell’attaccante belga è stato definito attraverso la formula del prestito oneroso, con il Lione che ha versato circa 3,5 milioni di euro per acquisire il giocatore fino al termine della stagione.

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L’intesa non prevede né un diritto né un obbligo di riscatto, lasciando quindi aperto ogni scenario per il futuro del calciatore. Al termine dell’annata sarà infatti il club francese a decidere se tentare una nuova trattativa con la Juventus o interrompere il rapporto.

Anche l’ingaggio rientra nell’accordo tra le società, con entrambe le parti coinvolte nella gestione dello stipendio del giocatore.

Dopo una stagione difficile in bianconero, Openda aveva trovato a Lione l’ambiente ideale per rilanciarsi. Ora la speranza del club e del giocatore è che l’infortunio si riveli meno grave del previsto e non interrompa il percorso di crescita avviato nelle prime settimane della nuova stagione.